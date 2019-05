Varela de Matos é novo candidato a bastonário da Ordem dos Advogados

"Aguardamos que outras candidaturas se apresentem, para confrontarmos ideias e projetos", afirma Varela de Matos, acrescentando que "o programa está em construção, a receber ideias, críticas e sugestões".



"Respeitaremos os adversários, mas não seremos brandos nos adjetivos, diremos o que está mal e apontaremos soluções. Falaremos com verdade e ninguém calará a nossa indignação. Lançamos um repto aos advogados: Queremos mudar, alterar e modificar? Então teremos de participar todos! Continuamos na luta, não aparecemos só nas eleições. A nossa luta é diária. Nos tribunais. É a hora!", escreve na nota.



No currículo apresentado, Varela de Matos refere que nasceu na Moita em agosto de 1960 e cresceu no Alentejo.



Vive e exerce advocacia, em exclusividade, há quase 30 anos, em Lisboa, mas começou a trabalhar aos 10 anos.



Foi eleito autarca no distrito de Évora aos 18 anos e candidato a deputado à Assembleia da República, pelo distrito de Évora, em 1980.



Admitido à Polícia Judiciária por concurso público em 1988, está inscrito na Ordem dos Advogados desde 1990.



Docente na Universidade Autónoma de Lisboa de 1989 a 1994, foi também diretor e membro do Conselho Superior da Associação de Comandos e presidente da Mesa da Assembleia-Geral das IPSS: ASA -- Associação de Socorro e Amparo, em Carnide, Lisboa. ARPI -- Reformados e Pensionistas Idosos, em Valverde, Évora.



É membro do júri das provas de agregação da Ordem dos Advogados (AO), candidato a presidente do Conselho Distrital de Lisboa da Ordem em 1998 e em 2010, concorreu também a bastonário em 2016.



Nas eleições para o triénio 2020-2022, a realizar no final do ano, Varela de Matos concorre com António Jaime Martins, Luís Menezes Leitão e Isabel da Silva Mendes, devendo o atual bastonário, Guilherme Figueiredo, recandidatar-se.

