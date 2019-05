Após o alegado homicídio, pôs-se em fuga para o Panamá, onde veio a ser localizado e detido, sendo depois ouvido em primeiro interrogatório judicial e ficado sujeito à medida de coação de prisão preventiva.



O segundo extraditado, de 48 anos, é o presumível autor de uma tentativa de homicídio de um homem de 53 anos, ocorrido no interior de uma embarcação mercante com pavilhão português, em agosto de 2018, adianta a PJ.



Tendo sido emitido mandado de detenção internacional, o suspeito veio a ser localizado e detido na Noruega, para onde havia fugido.



O detido será ainda presente a primeiro interrogatório judicial, no qual será submetido à aplicação das medidas de coação processual adequadas.

