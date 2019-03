A carregar o vídeo ...

Foram 885 minutos, mais de 14 horas, de mobilidade partilhada. Das trotinetas às biciletas elétricas, experimentamos tudo. Até acompanhamos uma Patrulha Lime. Estou a dar uma volta com Luís Pinto, o "diretor de expansão da Lime" (um cargo que é um programa).Desliza com destreza à minha frente na sua trotineta, os pés um ao lado do outro. É ele a cara daquilo a que as redes sociais apelidam de "invasão das trotinetas" ou que outros desclassificam, simplesmente, como "tralha de duas rodas". Luís Pinto defende que: "A nossa missão é tornar Lisboa mais verde." "A nossa preocupação são os 370 mil carros que entram todos os dias em Lisboa."Na verdade, a trotinete é o mais instável e perigoso dos transportes partilhados. Mas quando se está com pressa e se quer fazer um trajecto curto. Funciona bem como veículo de ligação para outros transportes.

Já a bicicleta eléctrica chega facilmente a todo o lado, e tem as virtudes de ser ecológica, saudável, barata, para além de ter um parqueamento civilizado. Desde que haja uma doca por perto, e não haja nem chuva nem calor excessivo, é o melhor meio para andar no centro de Lisboa. Para saber a avaliação de todos os veículos, leia a reportagem completa na edição desta semana.



28 de fevereiro de 2019