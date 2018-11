Um grupo de 40 a 50 jovens tem ameaçado e agredido vários alunos menores na Escola Secundária Fernando Lopes Graça, Parede, desde segunda-feira passada. Não é claro se os agressores são do estabelecimento de ensino em questão, mas estes têm feito "esperas" a colegas no exterior do edifício desde o início da semana.

Em causa estarão desentendimentos pessoais, avança uma encarregada de educação da escola de Cascais anónima à TVI24, e ainda actos de vingança. O canal revelou um vídeo em exclusivo das imagens dos confrontos que envolvem os menores. Num segmento, é possível ver os jovens a agredirem-se na via pública e é focado dois destes numa luta com uma senhora mais velha com as mãos na cabeça a gritar perto deles.

Segundo a estação, o ambiente na escola é de apreensão entre os pais e os alunos. A PSP foi chamada à escola situada na avenida Comandante Gilberto Duarte e Duarte, no concelho de Cascais, e tem patrulhado o estabelecimento várias vezes por dia.





"Esse miúdo – mais um ou dois – agrediram um aluno da Escola Secundária Fernando Lopes Graça. Entretanto chamaram vários grupos de escolas, desde a Escola Secundária de Carcavelos, Massapés, Rosa Matilde Araújo… e começaram a formar motins ou gangs, pronto, para bater nesse miúdo", conta a encarregada de educação da escola de Cascais à TVI. "Na segunda-feira – que foi o pior dia – foram agredidos dois alunos às 16h30 e uma menina à porta da escola, porque vieram gangs de todos os lados", afirma.