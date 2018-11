O veículo, onde viajavam dois jovens, circulava a pouco mais de 30 quilómetros por hora. A mulher, que caiu e bateu com a cabeça contra o chão, foi levada para o hospital com lesões muito graves, acabando por morrer.

Uma mulher de 90 anos morreu após ser atropelada por uma trotinete eléctrica em Barcelona, Espanha. Segundo confirmaram fontes de investigação ao El País, a trotinete, onde viajavam dois jovens, circulava a pouco mais de 30 quilómetros por hora – velocidade habitual nestes veículos.

O acidente ocorreu em Agosto na rua de Esplugues de Llobregat. No entanto, só agora que decorre o processo judicial foi tornado público. Após ter sido atingida pela trotinete, a idosa caiu e bateu com a cabeça contra o chão. Foi levada para o hospital com lesões muito graves, acabando por morrer poucos dias depois devido aos ferimentos.

Os jovens enfrentam agora um processo penal, ponderando o Ministério Público espanhol aplicar uma pena de delito grave. Contudo, por se tratar de uma trotinete eléctrica não se aplica um delito contra a segurança rodoviária, por estes apenas poderem ser aplicados em casos com "veículos a motor", explica o jornal.

Os problemas relacionados com as trotinetes eléctricas têm sido alvo de debate em Espanha. No passado 23 de Outubro, uma mulher de 40 anos morreu também em Barcelona ao usar um destes veículos. Neste caso, no entanto, a mulher que utilizava a trotinete morreu por ter caído na estrada e ter sido atropelada por um camião.