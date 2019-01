Homem filmado a andar de trotinete a 85 km/h em autoestrada

O vídeo foi partilhado por um taxista francês nas redes sociais. O condutor da bicicleta surge tapado e a seguir a "alta velocidade" pela autoestrada.

Um homem foi registado a andar a cerca de 85 quilómetros em cima de uma trotineta, numa autoestrada próxima de Paris, França. As imagens foram captadas por um taxista.



O vídeo mostra o taxista a aproximar-se da trotineta. Depois, quando circulavam sensivelmente à mesma velocidade, as imagens mostram-nos que o táxi segue a 85 km/h.



<iframe width="560" height="315" src="https://www.youtube.com/embed/w_gpruJXOro" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture" allowfullscreen></iframe>



Na publicação original, o taxista explicava que não tinha sido ele a captar as imagens, já que estava a conduzir.



Segundo a The Rider Post, a trotineta em causa trata-se de um modelo elétrico cuja velocidade máxima é precisamente de 85 km/h e cujo preço pode atingir mais de 3.500 euros.



O site lembra ainda que as trotinetas não estão habilitadas a circular numa autoestrada, estando o condutor, por isso, a incorrer numa infração do código da estrada.