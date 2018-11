Em Setembro, o Governo anunciou que iria investir 300 milhões de euros em quase mil novos quilómetros de ciclovias mas a medida pode ficar a meio caminho. A Federação Portuguesa de Ciclismo alerta que o seguro escolar não cobre as deslocações feitas para a escola em bicicleta e que os alunos vão para a escola desprotegidos. Ministério da Educação reconhece que o "assunto está em avaliação".

De acordo com dados do órgão recolhidos em 75 agrupamentos e divulgados este domingo no Jornal de Notícias, 1983 alunos praticam ciclismo de montanha ou BTT em escolas públicas. A actividade está coberta pelo seguro escolar, bem como no transporte de carro ou transportes públicos para a escola mas não se a criança utilizar a bicicleta para se deslocar até à escola.

A portaria que regula o seguro escolar é datada de 1999 e exclui apenas as deslocações em "velocípedes com ou sem motor". No programa "Portugal Ciclável 2030", o Governo prometeu construir 960 quilómetros ao longo dos próximos 12 anos de maneira a incentivar o uso da bicicleta nas deslocações diárias.