Foram candidatos à Câmara de Lisboa, ela pedala por lazer, ele para chegar ao trabalho. A líder do PP e vereadora da Câmara de Lisboa, Assunção Cristas, recorda-se do dia em que caiu e partiu os óculos; o ex-vereador bloquista da autarquia da capital, Ricardo Robles, já fracturou a clavícula num acidente. Leia a entrevista publicada na edição 696 da SÁBADO, nas bancas a 31 de Agosto de 2017.

Ainda se lembram do dia em que subiram para uma bicicleta e pedalaram pela primeira vez?

Assunção Cristas (AC): Lembro-me de uma bicicleta pequenina encarnada e de ter dado grandes espalhanços, de ter desfeito os joelhos mais do que uma vez.

Que idade tinham?

AC: 5, 6 anos...

Ricardo Robles (RR): Devia ter uns 8 anos e foi uma amiga dos meus pais, que tinha mais paciência. Foi ao pé da casa deles. Tinha uma BMX Órbita, que andava com rodinhas, e naquele Verão decidimos retirá-las. Era o Verão do desafio de começar a andar sozinho. Correu bem, não houve muitos ferimentos.

Começaram a andar como declaração de autonomia ou alguém vos despertou esse interesse?

AC: Lá em nossa casa - eu sou a terceira - todos andávamos de bicicleta. Esta [uma pasteleira Townie] foi herdada de uma das minhas irmãs. Depois a minha primeira também era uma Órbita roxa. Ainda continua a ser uma das minhas cores preferidas. Aí já era mais velhinha, devia ter uns 10, 11 anos. As minhas irmãs também andavam, tinha cada uma a sua, e ia-se herdando as bicicletas até que depois os tamanhos já eram mais ou menos os mesmos e começámos a ter cada uma a sua. Andávamos muito no Verão em conjunto.

Lembram-se das quedas e dos joelhos esfolados?

AC: Lembro-me perfeitamente de uma das vezes ter chegado a casa com os joelhos desfeitos, os óculos partidos, a lente riscada. Deixei de ver completamente, ficou tipo mancha de gordura.

RR: Começar a andar de bicicleta é um passo importante na autonomia e uma conquista para as crianças. Mas foi uma necessidade, sobretudo na parte da diversão, para poder estar com amigos que se deslocavam no bairro de bicicleta. Andar de rodinhas já se tornava humilhante. Era uma necessidade de deslocação, como é hoje em dia. Tive um acidente de bicicleta, tinha uns 16 anos, em que fui atropelado por uma mota e parti uma clavícula. Foi o único.

Iam para a escola ou para as actividades extracurriculares de bicicleta ou era só para passeio?

AC: Para mim, era passeio. Passava o Verão a andar de bicicleta com os meus irmãos, com amigos. Era um tempo de liberdade.

RR: Eu andava ao fim da tarde, depois de vir da escola, que era relativamente longe e não me permitia ir de bicicleta.

Não perderam o jeito. Com que regularidade andam agora?

AC: Eu ando ao fim-de-semana - gostava de dizer que em todos, mas não - com a família. Os nossos filhos têm bicicletas - a pequenina ainda vai atrás do meu marido numa cadeirinha - e é para passear junto ao rio e fazer algum exercício.

RR: Eu ando sobretudo durante a semana e menos ao fim-de-semana.

Quantos quilómetros fazem?

AC: Ai, não sei. Nós moramos em Belém, dá para sair de casa de bicicleta, passar no túnel ou no viaduto para o lado do rio e andar uns largos quilómetros até à Baixa, ao Cais do Sodré. Já aconteceu apanharmos o barco e irmos almoçar ao outro lado, fazer o Cais do Ginjal, para um lado e para o outro. São uns quilómetros valentes mas nunca contabilizo.

Não estão habituados à dor e ao sofrimento inerentes a pedalar mais a sério?

AC: Para mim, é prazer e lazer. Associo a bicicleta a momentos bons.

Mas andar em Lisboa não é propriamente fácil, não é?

RR: Não é fácil, mas não tem momentos de sofrimento. Andar na Av. de Liberdade atrás de um autocarro não é fácil porque o ar é muito poluído. Há zonas da cidade onde essa carga da poluição se sente mais, mesmo que quem ande de carro não sinta. As deslocações que faço, quando tenho trabalho no centro da cidade ou quando vou à Assembleia Municipal ao fim da tarde, também são curtas, três, quatro quilómetros.

Qual é o vosso grau de perícia com a bicicleta? Percebem a mecânica, trocam pneus, etc., ou isso são tudo ciências ocultas?

AC: Não, não consigo fazer nada dessas coisas! Quando era miúda o meu pai fazia essas coisas, depois o meu irmão ajudava e agora é o meu marido que trata dessa parte. Para mim é ciência oculta.

RR: Não é uma ciência oculta, é uma mecânica muito fácil mas há coisas simples e outras mais complicadas. Mas é bom que quem se desloca com regularidade saiba os "primeiros socorros".

Vou mostrar-vos fotos de antigos e actuais líderes mundiais: Obama, Putin, Renzi, Abbott, Sarkozy, Blair, Chávez, Ban Ki-moon, todos a andar de bicicleta. Porque é que não vemos algo semelhante cá, excepto demonstrações para a fotografia?

AC: Em Lisboa, temos a própria morfologia do terreno e a questão do clima. Quando apetece andar mais, que é no Verão, às vezes há dias tão quentes que dissuadem um bocadinho. Depois há outras coisas que acho que é de hábito e de a própria cidade se ir adaptando, de ir criando espaço e possibilidades para podermos andar mais.

RR: Esses exemplos são simbólicos, mas importantes para quebrar a barreira de que é impossível haver um meio como a bicicleta nas cidades. E também há o mito sobre Lisboa de que é uma cidade inimiga das bicicletas. Acho que não é verdade, são desculpas de mau pagador para quem não quer iniciar a sua actividade. E quando está a chover muito ou muito calor, está também para quem anda a pé, não é?

Se ganharem as eleições, veremos o presidente da Câmara a chegar de bicicleta aos Paços do Concelho?

AC: No meu caso, é altamente provável. Eu moro em Belém; para os Paços do Concelho é tudo a direito.

RR: Desloco-me duas, três vezes por semana de bicicleta no meu trabalho. Sou engenheiro civil, trabalho na área da eficiência energética, que também se cruza com a mobilidade sustentável, e tentaria manter essa coerência. Não tenho nenhuma razão para não o fazer.

AC: Ó Ricardo, pode passar a ser todos os dias.

RR: Pode, mas é preciso criar condições para isso e na zona central, na zona da Praça do Município, não há ciclovias em condições.

Quando vão para países com maior tradição velocipédica costumam passear de bicicleta? Usam os tandems (bicicletas com vários lugares), por exemplo?

AC: Já experimentei andar de bicicleta até para conhecer as próprias cidades. É rápido e é bom.

RR: É uma óptima maneira de conhecer as cidades e de viajar porque se está perto da realidade, dos cheiros, do som, a paisagem está mais próxima. Já fiz na Holanda, por exemplo. Vivi na Dinamarca seis meses e o meu meio de transporte era a bicicleta, como é o da maioria da população dinamarquesa. Já o fiz também no Vietname, onde uma grande parte da população tem tradição de andar de bicicleta.

Já participaram ou equacionaram participar em provas?

RR: Não, não estou preparado fisicamente para alta competição.

AC: Também não, eu é mais passeios à beira-rio.

Em Dezembro, o PSD fez uma campanha em que acusou Fernando Medina de ter construído 60 quilómetros de ciclovia com custos elevados, apesar da parca utilização de bicicletas. Mais: o projecto das bicicletas públicas terá custado perto de 30 milhões de euros. O que é que não está a funcionar? O que é que se pode fazer para mudar o paradigma?

AC: Há esta lógica do ovo e da galinha: se não temos ciclovias, é difícil termos bicicletas; depois temos ciclovias e não há bicicletas, o que também causa uma certa frustração. É preciso olhar para a questão da mobilidade em conjunto. Não pode ser uma ciclovia que acaba em paredes, como eu tenho vários exemplos, ou a meio da Av. 24 de Julho, não faz sentido. E é preciso a articulação com os transportes colectivos.

RR: Nós temos no programa várias propostas de mobilidade suave e em particular sobre bicicletas. É preciso mais do que ter um contador de quilómetros, que é o que tem este executivo municipal. É preciso ter ciclovias para lazer, para recreação, e é preciso ter ciclovias para as pessoas que querem ir para o trabalho, deixar os miúdos à escola, ir ao mercado, ou seja, ciclovias funcionais. Segundo ponto, o projecto de bicicletas partilhadas: foi muito polémico, demorou 10 anos a ser implementado - é muito tempo! -, e está muito concentrado na zona histórica, na zona de turismo. E é preciso estacionamento para as bicicletas.

O que está a falhar?

RR: Dou um exemplo: as bicicletas são 1.410 (900 eléctricas e as restantes manuais, clássicas). Não faz sentido todas as estações estarem no eixo central e na Baixa, praticamente. Quem mora em Marvila, em S. Domingos de Benfica ou na Ameixoeira, onde a rede de transportes não é robusta, deve poder apanhar uma bicicleta até à estação de metro. Há uma zona da cidade que está totalmente esquecida nesta rede de bicicletas partilhadas, que teve um custo significativo. Julgo que é importante ter a tal articulação com os transportes públicos e quem tem passe em Lisboa poder andar gratuitamente. Isto é que é articulação. A gestão privada da Carris faz toda a diferença: se for municipal, como nós defendemos, e não privada, como defende Assunção Cristas, podemos articular os dois meios. No nosso programa, temos também uma proposta, até ao sexto ano de escolaridade, em que as escolas podem dar formação às crianças como ensinar a andar, conduzir com segurança, com as dificuldades inerentes a andar na cidade.

AC: O município geriu muito mal o dossiê das bicicletas porque se há coisa que não pode acontecer é colocar uns meios contra os outros: as bicicletas serem vistas como inimigas dos automobilistas ou os carros como inimigos das bicicletas e haver esta ideia de que é preciso escolher uns em detrimento dos outros. E há investimentos que têm de ser feitos pelo município. Depois, provavelmente, chegará o tempo da própria discussão em torno do modelo escolhido e este que a câmara escolheu, na opinião do CDS, não é o melhor. Conhecemos modelos de outros municípios, como Aveiro, que têm há anos bicicletas e que funcionam muitíssimo bem, com partilha de risco entre públicos e privados.

Uma espécie de parceria público-privada (PPP).

AC: Um modelo de risco partilhado, que não é inventado por nós, e que funciona muitíssimo bem em várias cidades.

RR: Sou absolutamente contra a lógica da PPP! Os lisboetas, tal como o resto dos portugueses, estão traumatizados com as PPP. PPP nem nas auto-estradas, nem na saúde, nem nas bicicletas! Deixem as bicicletas em paz!

Como é que a bicicleta se pode tornar uma realidade também para as pessoas que vivem na periferia e trabalham em Lisboa?

AC: Permitindo que as pessoas possam trazer a bicicleta nos meios que utilizam, como o comboio e o metro, que eu espero que possa ser expandido e chegar a mais zonas fora da cidade, nomeadamente até Algés e Loures. E aí eu acho que é possível com mais composições, com mais regularidade, com mais previsibilidade, também encontrar esquemas em que as bicicletas possam ser transportadas.

Os comboios e os metros, em horas de ponta, andam cheíssimos.

AC: Por isso é que dizia com mais previsibilidade, composições e investimento. E a rede de bicicletas partilhadas estrategicamente colocada ao pé dos pontos-chave dos transportes colectivos.

RR: O problema é que os transportes públicos estão tão maus, houve tanto desinvestimento e estão tão à pinha que…

AC: Que não foi recuperado em dois anos de governação das esquerdas unidas. Pergunte à CP ou ao Metro o que é que significam as cativações nesta área. Já não podem culpar o anterior governo, lamento.

RR: Poder utilizar as bicicletas nos transportes públicos é importante, mas é preciso poder entrar. Às vezes, sem bicicleta não se consegue entrar numa carruagem de metro, quanto mais com a bicicleta. E há o rio… Por exemplo, uma ideia simpática seria adaptar a Ponte 25 de Abril a ciclovia. É possível fazê-lo tecnicamente, tanto no tabuleiro rodoviário (mais complicado) como no tabuleiro ferroviário (mais simples) e até podia ser um ponto de interesse turístico como há noutras cidades. S. Francisco tem uma muito parecida, a Golden Gate, que permite que as pessoas possam circular entre as margens e agora até temos um elevador na zona de Alcântara que permitiria a execução fácil dessa medida.

Se houvesse uma posição conjunta com o PS na Câmara de Lisboa, a questão das bicicletas estaria no caderno de encargos do BE?

RR: As bicicletas são uma prioridade em Lisboa, com certeza que sim.