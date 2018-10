A startup norte-americana de trotinetes partilhadas Lime chegou no início de Outubro a Lisboa. Estas scooters motorizadas são largadas nos passeios, impedem a passagem de peões e nos Estados Unidos, inclusive, foram retiradas das ruas por risco de explosão das baterias.

Em comunicado, na passada quarta-feira, a companhia declarou ter tido conhecimento em Agosto de um defeito de fabrico em alguns veículos – que se poderia traduzir na combustão lenta da trotinete, podendo ainda incendiar-se.

Ao Washington Post, a Lime afirmou terem sido recolhidas duas mil trotinetes. "Todas as scooters mais vulneráveis foram rapidamente retiradas de circulação. Até ao momento não houve clientes em risco", disse, em comunicado, a companhia.

Já em Lisboa, as trotinetes de aluguer são recentes mas já causam perturbações. Segundo o Observador, em Espanha e França o fenómeno cresceu tanto que não foi acompanhado de regulação – o que leva a dúvidas como qual o local onde estes veículos devem circular. Em França, por exemplo, a ministra dos transportes já anunciou medidas para impedir a circulação destas scooters em passeios. Em Barcelona, queixas dos moradores levaram à interdição das trotinetes no centro da cidade.

"As trotinetes são largadas no passeio, no meio da estrada, em qualquer lugar", disse o funcionário de limpeza urbana da freguesia da Misericórdia, Rui Manuel, ao jornal online. "É uma aqui, outra ali. Quando chego para trabalhar às 6h30 da manhã não há nada, mas ao longo do dia elas vão chegando, sobretudo aqui, no centro histórico. Ao fim de semana ainda é pior".

Contrariamente a outros países, a circulação de trotinetes motorizadas está regulamentada em Portugal. Segundo o artigo 112 do Código da Estrada, estas scooters são equiparadas a velocípedes – o que significa que os utilizadores não podem circular nos passeios, apenas nas estradas e ciclovias.