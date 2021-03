Vacina da AstraZeneca vai poder ser dada a pessoas com mais de 65 anos

A vacina da AstraZeneca contra a covid-19 vai poder ser administrada a maiores de 65 anos, depois de uma atualização da Direção-Geral da Saúde. Em comunicado, a DGS informa que a nova norma permite a utilização da vacina "sem reservas a partir dos 18 anos", confirmando a sua segurança, qualidade e eficácia.





"A Direção-Geral da Saúde (DGS) atualiza hoje a Norma relativa à vacina contra a COVID-19 da AstraZeneca, de forma a permitir a sua utilização sem reservas a partir dos 18 anos, dada a sua segurança, qualidade e eficácia comprovadas, tal como foi aprovado pela Agência Europeia de Medicamentos", diz a DGS.

"Esta decisão tem suporte na divulgação de dados conhecidos nos últimos dias, que indicam que a vacina da AstraZeneca é eficaz em pessoas com mais de 65 anos", refere também o comunicado.

Quando a União Europeia aprovou a vacina da AstraZeneca, desenvolvida em conjunto com a Universidade de Oxford, no Reino Unido, a Agência Europeia do Medicamento alertou que não eram conhecidos dados suficientes sobre a eficácia da vacina em maiores de 65 anos. Foram vários os países europeus que não permitiram o seu uso em idosos, como Portugal, mas novos estudos comprovaram a segurança da vacina.No início de fevereiro, a Organização Mundial da Saúde (OMS) emitiu uma recomendação para a vacina e países europeus como a Alemanha já tinham levantado as restrições. Até ao momento, a vacina em Portugal era administrada a profissionais de serviços essenciais, com o primeiro-ministro e vários membros do Governo a terem recebido também a vacina da AstraZeneca, enquanto idosos com mais de 65 anos recebiam as vacinas da Pfizer e Moderna.