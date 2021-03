Marcelo reúne-se com partidos, Governo discute desconfinamento com parceiros

Marcelo ouve partidos para discutir 13.º estado de emergência

Um dia depois de tomar posse para o seu segundo mandato como Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa vai ouvir esta quarta-feira os nove partidos com assento parlamentar, por videoconferência, sobre a renovação do estado de emergência.



De acordo com a agenda do chefe de Estado, as audiências estão marcadas para entre as 11h00 e as 17h00, por esta ordem: CDS-PP, Chega, PEV, PAN, Iniciativa Liberal, PCP, BE, PSD e PS.