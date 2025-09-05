Urgência do Santa Maria estava fechada, mas médicos foram socorrer vítimas do Elevador da Glória

Apesar dos constrangimentos, a urgência de ortopedia funcionou "de forma regular", com cerca de 10 médicos da especialidade "a apresentarem-se prontamente ao serviço". Médicos legistas também vieram de Coimbra e Porto.

Urgência de ortopedia do Hospital de Santa Maria socorre vítimas do Ascensor da Glória, em Lisboa Sérgio Lemos

Os especialistas chegaram 10 minutos depois de "soarem os alarmes", confirma uma fonte do hospital Santa Maria à SÁBADO. “As urgências de ortopedia têm sofrido constrangimentos, mas isso não impediu que funcionassem de forma regular ontem, não só com as equipas que estavam escaladas, mas com os médicos que se apresentaram prontamente,” refere a mesma fonte.

O presidente do Sindicato Independente dos Médicos (SIM), Jorge Roque da Cunha, refere que este é o procedimento normal e faz parte do código ético e deontológico. "Nas situações de catástrofe somos impelidos a que isso aconteça, não pode nem deve ser de outra maneira particularmente em catástrofes desta dimensão". E acrescenta: "O mesmo aconteceu com os médicos de medicina legal que chegaram do Porto e de Coimbra para ajudar os colegas de Lisboa".

A Ordem dos Médicos agradeceu esta quinta-feira o socorro prestado às vítimas. "(...) dezenas de médicos das mais diversas especialidades acorreram voluntariamente aos hospitais envolvidos na missão de socorro, quem estava de serviço decidiu prolongar os horários, as equipas de urgência e emergência foram inexcedíveis," afirmou o bastonário, Carlos Cortes, em comunicado.

O Ascensor da Glória descarrilou na quarta-feira e o acidente provocou 16 mortos e 21 feridos, de acordo com a Proteção Civil. Os feridos foram transportados para vários hospitais da cidade e arredores. Santa Maria, São José, São Francisco Xavier, Dona Estefânia e Maternidade Alfredo da Costa foram as unidades em Lisboa que receberam vítimas do acidente.

As informações mais recentes revelam que o transporte foi alvo de inspeção ontem de manhã, antes da tragédia. Está neste momento a decorrer um inquérito interno para apurar as causas do acidente junto da Carris.