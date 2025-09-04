Moedas pediu auditoria externa e interna à Carris. "A cidade precisa de respostas"

O primeiro-ministro e o presidente da Câmara de Lisboa falaram depois da reunião do Conselho de Ministros. Aos jornalistas, Montenegro corrigiu o número de mortos para 16, contrariando os dados iniciais da Proteção Civil.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, e o presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas, falaram esta quinta-feira aos jornalistas depois de terem participado na reunião de Conselho de Ministros e após o descarrilamento do Elevador da Glória, na tarde de ontem. Numa comunicação ao País, Moedas avançou que pediu uma auditoria externa e interna à Carris.



Moedas e Montenegro falam depois do Conselho de Ministros sobre acidente do Elevador da Glória TIAGO PETINGA/LUSA

O autarca lamentou o sucedido e afirmou que as autoridades estão a "recolher informações para apurar responsabilidades". Além disso, referiu que "uma vistoria imediata está a ser feita". "A cidade prisa de respostas."

Já Montenegro apanhou os portugueses de surpresa ao anunciar que morreram 16 pessoas e não 17 como havia sido avançado na manhã desta quarta-feira. Imediatamente após as suas declarações a Proteção Civil admitiu o erro e disse que se tratou de uma "duplicação de um registo".

"Com base nas fontes disponíveis foi informado o falecimento de duas vitimas, durante esta noite, nos Hospitais. Esta informação não está correta, tendo-se apurado uma duplicação de um registo, pelo que se corrige e esclarece que faleceu uma pessoa esta noite no Hospital de São José, havendo assim a lamentar 16 vitimas mortais e não 17 como informado esta manha", lê-se numa nota enviada às redações.

O primeiro-ministro aproveitou ainda para lamentar este "terrível acidente", que classificou como "uma maiores tragédias humanas da nossa história recente" e informou que "mais logo serão dados detalhes das diligências efetuadas".

Carlos Moedas foi convidado por Montenegro a participar da reunião semanal do Governo, na sequência do grave acidente que afetou a capital portuguesa. Entre as vítimas mortais e feridos há turistas de, pelo menos, 10 nacionalidades.