Diretor da Carris diz que empresa não tentou "poupar" na manutenção

Pedro Bogas informou que a Carris será "intransigente no apuramento das causas" do acidente que provocou 16 mortos.

O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, começou a conferência de imprensa a lamentar as vítimas do acidente no elevador da Glória. Informou ainda que nos últimos anos tem havido um aumento dos gastos com a manutenção dos veículos da Carris. “Seremos intransigentes no apuramento das causas”, assegurou, referindo-se tanto ao inquérito interno como aos externos que foram pedidos pelo presidente da Câmara de Lisboa.



Pedro Bogas promete apurar causas do acidente da Carris Rodrigo Antunes/Lusa

Pedro Bogas assegurou ainda que apesar de o último contrato público ter terminado no final de agosto, foi celebrado um novo contrato em regime de ajuste direto que garantiu que "as inspeções periódicas mantiveram-se sem qualquer falha". Assegurou ainda que o último concurso público lançado tinha o valor de 1,2 milhões de euros, mais 300 mil euros comparativamente ao anterior e recusa a ideia de que "a Carris tenha tentado poupar na manutenção"

A empresa encarregada da manutenção desde 2019 é a Main. "Desde 2019 que é a Main que assegura a manutenção dos ascensores e do elevador. Em 2022 houve um novo concurso público e a empresa voltou a apresentar a proposta vencedora. Já em 2025 lançámos um novo concurso com um preço base superior. O concurso ficou deserto. Como não podíamos ficar sem manutenção celebrámos um ajuste direto com a Main por cinco meses para lançar um novo concurso público", informou Pedro Bogas.

A carregar o vídeo ... Imagens mostram destroços no local do acidente com Elevador da Glória

"Os custos com manutenção mais que duplicaram e posso garantir que a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos. Seremos intransigentes no apuramento das causas deste acidente."

Pedro Bogas assegurou ainda que o responsável pela área da manutenção da empresa é uma pessoa que trabalha há mais de 40 anos na Carris e que há "muitos técnicos nesta área com 30 ou 40 anos de casa", desvalorizando as críticas de quem criticou a falta de especialistas na empresa.

No final da conferência de imprensa, o presidente da Carris garantiu: "Vamos continuar a ter o elevador da Glória, em Lisboa".