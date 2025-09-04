Sábado – Pense por si

Diretor da Carris diz que empresa não tentou "poupar" na manutenção

Diogo Barreto
17:07
Pedro Bogas informou que a Carris será "intransigente no apuramento das causas" do acidente que provocou 16 mortos.

O presidente da Carris, Pedro de Brito Bogas, começou a conferência de imprensa a lamentar as vítimas do acidente no elevador da Glória. Informou ainda que nos últimos anos tem havido um aumento dos gastos com a manutenção dos veículos da Carris. “Seremos intransigentes no apuramento das causas”, assegurou, referindo-se tanto ao inquérito interno como aos externos que foram pedidos pelo presidente da Câmara de Lisboa.

Pedro Bogas promete apurar causas do acidente da Carris
Pedro Bogas assegurou ainda que apesar de o último contrato público ter terminado no final de agosto, foi celebrado um novo contrato em regime de ajuste direto que garantiu que "as inspeções periódicas mantiveram-se sem qualquer falha". Assegurou ainda que o último concurso público lançado tinha o valor de 1,2 milhões de euros, mais 300 mil euros comparativamente ao anterior e recusa a ideia de que "a Carris tenha tentado poupar na manutenção"

A empresa encarregada da manutenção desde 2019 é a Main. "Desde 2019 que é a Main que assegura a manutenção dos ascensores e do elevador. Em 2022 houve um novo concurso público e a empresa voltou a apresentar a proposta vencedora. Já em 2025 lançámos um novo concurso com um preço base superior. O concurso ficou deserto. Como não podíamos ficar sem manutenção celebrámos um ajuste direto com a Main por cinco meses para lançar um novo concurso público", informou Pedro Bogas.

A carregar o vídeo ...
Imagens mostram destroços no local do acidente com Elevador da Glória

"Os custos com manutenção mais que duplicaram e posso garantir que a segurança é uma prioridade absoluta da Carris há 152 anos. Seremos intransigentes no apuramento das causas deste acidente."

Pedro Bogas assegurou ainda que o responsável pela área da manutenção da empresa é uma pessoa que trabalha há mais de 40 anos na Carris e que há "muitos técnicos nesta área com 30 ou 40 anos de casa", desvalorizando as críticas de quem criticou a falta de especialistas na empresa. 

No final da conferência de imprensa, o presidente da Carris garantiu: "Vamos continuar a ter o elevador da Glória, em Lisboa".

Diretor da Carris diz que empresa não tentou "poupar" na manutenção