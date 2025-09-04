Operação Marquês: Sócrates diz nada saber sobre Vale do Lobo

"Eu nunca indiquei Armando Vara para lugar nenhum", assegurou em tribunal o ex-primeiro-ministro.

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de comunicações de marketing da Medialivre S.A..Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

Autorizo expressamente o tratamento do meu endereço de correio eletrónico para efeito de envio de newsletters da Medialivre S.A.. Li e aceito expressamente a Política de Privacidade Medialivre .

NEWSLETTER EXCLUSIVA PARA ASSINANTES Para que não lhe escape nada, todos os meses o Diretor da SÁBADO faz um resumo sobre o que de melhor aconteceu no mês anterior.

A Newsletter O Melhor do Mês no seu e-mail

José Sócrates garantiu esta quinta-feira não saber nada de Vale do Lobo, um 'resort' algarvio ao qual a Caixa Geral de Depósitos (CGD) concedeu um crédito considerado ruinoso, ligado a um dos crimes de corrupção imputados ao antigo primeiro-ministro.



Sócrates nega conhecimento sobre Vale do Lobo no julgamento da Operação Marquês, em Lisboa FILIPE AMORIM/LUSA

"Nunca o tema de Vale de Lobo me surgiu como tema político ou como tema pessoal. Não sei de nada de Vale do Lobo", disse o ex-governante (2005-2011) no sétimo dia de interrogatório no julgamento da Operação Marquês, em Lisboa.

Segundo a acusação do Ministério Público, José Sócrates e o então administrador da CGD Armando Vara terão sido subornados num total de dois milhões de euros por dois administradores de Vale do Lobo, Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa, para beneficiar a partir de 2006 o empreendimento.

A imputação baseia-se no pressuposto de que Armando Vara terá sido, no final de 2005, nomeado para a administração do banco público por indicação de José Sócrates.

"Isso é mentira. (...) Eu nunca indiquei Armando Vara para lugar nenhum", assegurou em tribunal, precisando que o nome do antigo secretário de Estado e ministro no Governo de António Guterres (1995-2000) foi proposto pelo seu ministro das Finanças, Fernando Teixeira dos Santos.

O antigo chefe de Governo acrescentou que, na altura, até levantou objeções "do ponto de visa político" à designação de Armando Vara para a CGD, tendo chegado a comentar com outros membros do executivo que tal poderia "dar asneira".

No final, disse, acabou por concordar com a proposta de Fernando Teixeira dos Santos, por insistência deste.

Esta quinta-feira, José Sócrates rejeitou também ter conhecido, na altura, os administradores de Vale do Lobo.

O antigo primeiro-ministro, Armando Vara, Diogo Gaspar Ferreira e Rui Horta e Costa são quatro dos 21 arguidos da Operação Marquês e respondem maioritariamente por corrupção e branqueamento de capitais.

Os 21 arguidos têm, em geral, negado a prática dos 117 crimes económico-financeiros que globalmente lhes são imputados.

O julgamento começou em 03 de julho no Tribunal Central Criminal de Lisboa e prossegue a 09 de setembro, com a continuação do interrogatório a José Sócrates.