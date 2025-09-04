Instituto do Sangue reforçou reservas nos hospitais para dar resposta às vítimas do acidente no Elevador da Glória

Bombeiros e polícia no acidente do Elevador da Glória, em LisboaVasco Cândido/CMTV
Numa nota enviada na quarta-feira à noite à Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente, que provocou 15 mortos e 23 feridos, para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.
Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.
Em declarações à SIC Notícias na quarta-feira à noite, João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, adiantou que há mais do que cinco pessoas em estado grave, sem detalhar o número em concreto, bem como do número de pessoas em estado crítico.
O responsável adiantou ainda que os feridos estão distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora-Sintra.
O elevador da Glória, que descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, na Calçada da Glória, em Lisboa, é gerido pela Carris.
O ascensor liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.
Na sequência do acidente, a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto na cidade e o Governo um dia de luto nacional, que se assinala hoje.
