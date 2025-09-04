Sábado – Pense por si

Elevador da Glória

Seguir tema: Elevador da Glória

Instituto do Sangue reforçou reservas nos hospitais para dar resposta às vítimas do acidente no Elevador da Glória

Lusa 08:47
Capa da Sábado Edição 2 a 8 de setembro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 2 a 8 de setembro
As mais lidas

Feridos foram transportados para os hospitais. Há mais de cinco pessoas em estado grave.

O Instituto Português do Sangue e da Transplantação (IPST) acionou um plano de contingência e reforçou as reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do , em Lisboa.

Bombeiros e polícia no acidente do Elevador da Glória, em Lisboa
Bombeiros e polícia no acidente do Elevador da Glória, em Lisboa Vasco Cândido/CMTV

Numa nota enviada na quarta-feira à noite à Lusa, o IPST diz que tem estado a acompanhar a situação das reservas de sangue dos hospitais que deram resposta às vítimas do acidente, que provocou , para garantir resposta a todas as necessidades que surjam.

Até ao momento, o IPST refere que as existências em sangue e componentes sanguíneos satisfazem as necessidades.

Em declarações à SIC Notícias na quarta-feira à noite, João Oliveira, diretor da Polícia Judiciária (PJ) de Lisboa e Vale do Tejo, adiantou que há mais do que cinco pessoas em estado grave, sem detalhar o número em concreto, bem como do número de pessoas em estado crítico.

O responsável adiantou ainda que os feridos estão distribuídos pelos hospitais de São José, Santa Maria, São Francisco Xavier, Cascais e Amadora-Sintra.

O elevador da Glória, que descarrilou ao final da tarde de quarta-feira, na Calçada da Glória, em Lisboa, é gerido pela Carris.

O ascensor liga os Restauradores ao Jardim de São Pedro de Alcântara, no Bairro Alto, num percurso de cerca de 265 metros e é muito procurado por turistas.

Na sequência do acidente, a Câmara de Lisboa decretou três dias de luto na cidade e o Governo um dia de luto nacional, que se assinala hoje.

Artigos Relacionados
Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Tópicos Hospitais Morte Desastres acidentes e emergências Acidente (geral) Lisboa Elevador da Glória SIC Notícias João Oliveira
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Instituto do Sangue reforçou reservas nos hospitais para dar resposta às vítimas do acidente no Elevador da Glória