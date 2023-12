Siga o nosso canal no WhatsApp e não perca as grandes histórias da SÁBADO.

Wikipédia quis proteger a identidade de quem edita as páginas do empresário e doador do Chega, para impedir potenciais ações legais contra essas pessoas. Mas argumentos não convenceram o Supremo.

A Wikipédia não conseguiu que o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) impedisse a decisão que a obriga a revelar a identidade de quem edita as páginas do empresário e doador do Chega, César do Paço. Numa decisão datada de 28 de novembro, o Supremo Tribunal de Justiça (STJ) indefere uma reclamação feita pela Wikipédia (através da Wikimedia Foundation), que tentava assim não identificar quem escreveu os dados em causa, além de os ter de apagar.