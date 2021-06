Um quarto dos portugueses tem a vacinação completa

Portugal já tem um quarto da população completamente vacinada contra a covid-19. Ao todo, são 2,5 milhões de portugueses com as duas doses da vacina (ou apenas uma dose no caso da Janssen), dos quais 245 mil foram vacinados na últimas semana.







Cofina Media

Descubra as

Edições do Dia em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana Publicamos para si,, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos dasestão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada doPode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana

Com uma dose, existem 4,3 milhões de portugueses, 354.786 na última semana. São 42% já com uma dose da vacina, refere o relatório da vacinação divulgado esta terça-feira à noite pela Direção-Geral da Saúde (DGS).A faixa etária com o maior número de vacinados é da dos 65 aos 79 anos: 883.698 têm as duas doses e 1.532.445 com uma. Em termos percentuais, estas dose representam 55% e 95% da população dessa faixa, respetivamente. E é na faixa etária dos maiores de 80 anos que a taxa de cobertura é maior: 92% têm a vacinação completa e 95% já a primeira dose.As autoridades de saúde já distribuíram 6,8 milhões de doses, das 7,8 recebidas. De recordar que Portugal está a optar por guardar em stock a segunda dose de cada pessoa que vai receber a primeira.O Norte é a região com mais vacinados (2,3 milhões), seguida de Lisboa e Vale do Tejo (2,2 milhões). Em termos percentuais a Madeira e o Alentejo são as regiões com mais população com a vacinação completa: 30%.