Retomadas exportações de animais vivos para Israel

A suspensão do transporte de animais vivos de Portugal para Israel não chegou a durar uma semana. Mesmo antes da decisão oficial sobre a retoma das viagens, já os navios estavam a caminho do porto de Sines.

Israel suspendeu o transporte de animais vivos a partir de Portugal na semana passada, mas esta interrupção não chegou a durar uma semana e as viagens foram retomadas na segunda-feira. "As medidas levadas a efeito pela DGAVV permitiram demonstrar, junto da Autoridade Sanitária Veterinária de Israel, que os animais produzidos em Portugal cumprem com todos os requisitos sanitários e assim estarem reunidas as condições para retomar o normal funcionamento do mercado", avançou a Direção-Geral de Alimentação e Veterinária.