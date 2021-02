Portugal já vacinou 250 mil pessoas contra a covid-19

Portugal já vacinou quase 250 mil pessoas contra a covid-19, com mais de 430 mil a já terem recebido a primeira dose. Ao todo, foram administradas quase 150 mil doses só na última semana, a sétima desde que teve início o plano de vacinação contra o novo coronavírus. Das mais de 800 mil doses que Portugal recebeu, 718 mil já foram distribuídas - cerca de 86% do total.



De acordo com o mais recente relatório da Direção-Geral da Saúde, até ao dia 14 de fevereiro, mais de 3% da população portuguesa já recebeu a segunda dose da vacina contra a covid-19, com a percentagem de pessoas que já receberam a primeira dose a ser de 4%. O documento faz ainda referência a 54 pessoas vacinadas mas cuja dose está em fase de registo.

Em relação à última semana foram vacinadas quase 150 mil doses da vacina da covid-19, das quais 46.565 foram administradas como segunda dose e 96.701 como primeira dose. No total, desde que a primeira pessoa recebeu a primeira dose a 27 de dezembro do ano passado, já foram distribuídas mais de 718 mil doses da vacina da covid-19.

No mesmo período, Portugal recebeu cerca de 830 mil doses da vacina contra a covid-19. Tal significa que o país tinha na sua reserva, até 14 de fevereiro, pouco mais de 112 mil doses de vacina, o que quer dizer que foram distribuídas cerca de 86% do total de doses já recebidas.



Lisboa distribuiu mais vacinas, mas Alentejo e Centro são os mais vacinados

A região de Lisboa e Vale do Tejo foi aquela que mais doses administrou durante a última semana (cerca de 50 mil) e aquela que mais doses distribuiu no total - mais de 221 mil. Ao todo, 4% da população já recebeu a 1.ª dose da vacina e 2% está já vacinada.

A região com maior percentagem da população vacinada é, no entanto, o Alentejo e Centro. A zona alentejana já administrou mais de 51 mil doses, com 7% da população a ter recebido a 1.ª dose e 4% a estar já vacinada contra a covid-19. O Centro administrou mais de 160 mil doses, com 6% da população a ter recebido a 1.ª dose e 4% a estar já vacinada.

O Norte de Portugal segue de perto a região de Lisboa e Vale do Tejo, tendo já administrado 219 mil doses da vacina contra a covid-19, com 4% a terem recebido a primeira dose e 2% a completarem a vacinação.







A região do Algarve está mais atrasada neste aspeto, tendo administrado cerca de 24 mil doses de vacina contra a covid-19, das quais 5 mil na semana em análise. Tal significa que, até meados de fevereiro, a zona algarvia tinha 2% da população totalmente vacinada e 4% já tinham recebido a 1.ª dose.

A faixa etária que tem maior número de pessoas já vacinadas é a dos 25 aos 49 anos, muito por causa da vacinação de profissionais de saúde, com mais de 100 mil pessoas a já terem completado a vacinação. Segue-se a faixa etária dos 50 aos 64 anos e depois a de maiores de 80 anos, que serão naturalmente os utentes de lares de idosos, com mais de 50 mil pessoas já vacinadas.





No entanto, se olharmos para os dados da 1.ª dose da vacina, esta faixa tem 126 mil idosos para quem já se iniciou a vacinação, com pouco mais de 150 mil na faixa etária entre os 25 e 49 anos e pouco mais de 100 mil para a faixa etária seguinte, entre os 50 e 64.

Em termos de percentagem da população, os mais idosos são mesmo os que estão em fase mais avançada da vacinação, com 8% a já terem completado a vacinação e 19% a terem recebido a 1.ª dose da vacina. Seguem-se as faixas etárias dos 25 aos 64 anos, com 5% da população a ter iniciado a vacinação e 3% a já ter recebido as duas doses.

O relatório da DGS inclui ainda 182 jovens com menos de 17 anos que já iniciaram a vacinação contra a covid-19 e 87 que já a completaram, por terem pelo menos duas comorbidades como insuficiência cardíaca, doença coronária, insuficiência renal, doença pulmonar obstrutiva crónica ou doença respiratória crónica.