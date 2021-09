“Um ministro não ganha para um apartamento na Rinchoa, quanto mais em Nova Iorque”

"Neste website encontra as declarações aos procuradores do MP, 1.484 dias depois de ter sido chamado pela primeira vez. Durante todo este tempo (mais de quatro anos) não me pude defender". É assim que Manuel Pinho, antigo ministro da Economia, suspeito de corrupção e branqueamento no processo EDP, apresenta o recém-criado site, no qual pretende fazer a sua defesa. Porém, tal como a SÁBADO constatou esta semana, o site do arguido não apresenta a totalidade das declarações prestadas por Pinho no interrogatório de quase seis horas no dia 30 de julho, mas apenas uma declaração lida pelo próprio. Manuel Pinho recusou falar sobre os cerca de 15 mil euros que recebeu do "saco azul" do BES enquanto foi ministro.



Desde o primeiro momento em que foi confrontado pelo procurador Hugo Neto sobre o montante que recebia "por fora" do BES e que continuou a recebeu após ter tomado posse como ministro da Economia de José Sócrates (a 12 de março de 2005), a defesa de Manuel Pinho alegou a necessidade de ter acesso aos extratos completos e não rasurados da conta da ES Enterprises (o tal "saco azul") para se pronunciar sobre o assunto. Na indiciação entregue ao arguido, o Ministério Público rasurou os demais movimentos da conta, deixando só visível a "standing order" (ordem de transferência permanente) mensal de 14.963,94 euros para uma conta titulada pela offshore "Tartaruga Foundation".



Esta entidade offshore, como o processo da EDP documenta, foi criada pela GESTAR, uma entidade ligada ao antigo Grupo Espírito Santo, quatro dias antes de Manuel Pinho ter tomado posse como ministro do XVII Governo, liderado por José Sócrates.