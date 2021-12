Manuel Pinho em prisão domiciliária com caução de 6 milhões de euros

O antigo ministro da Economia Manuel Pinho ficará em prisão domiciliária até julgamento no caso EDP, ficando sujeito ao pagamento de uma caução de seis milhões de euros. Trata-se do maior valor de caução alguma vez pedido na justiça em Portugal. Na sessão desta quarta-feira no Campus da Justiça, o Ministério Público (MP) tinha pedido a prisão preventiva para Manuel Pinho no âmbito do caso EDP.



A lei prevê que o antigo ministro da Economia tenha de cumprir a medida de coação de obrigação de permanência na habitação (prisão domiciliária) em Portugal. O antigo governante tem uma casa no país, apesar de viver em Alicante, Espanha, e ter outra casa em Nova Iorque, nos Estados Unidos da América. Deverá ser nesse domicílio que irá ficar detido. Depois de certificar que tem um lugar onde pode cumprir a prisão domiciliária, caberá ao Ministério da Justiça avaliar se aquele local tem as condições necessárias para a sua permanência no local. Tem de haver capacidade de instalação para pelo menos um telefone fixo, de forma a que possa ser comunicado pelas autoridades, explica o advogado Lopes Guerreiro à SÁBADO.



Antes do conhecimento das medidas de coação, o advogado de Pinho afirmou estar convencido de que o MP não iria promover a prisão preventiva do ex-governante no âmbito do caso EDP, salientando estar preparado para todos os cenários.