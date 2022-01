Ministério Público quer Manuel Pinho transportado pela GNR do Algarve para Braga

O Ministério Público aceita que Manuel Pinho mude de habitação para cumprir a prisão domiciliária a que foi sujeito no processo da EDP, mas a deslocação deverá ser feita, não pelo próprio arguido, mas sim pela GNR. O antigo ministro da Economia, suspeito de crimes de corrupção e branqueamento de capitais, começou a cumprir a medida de coação numa casa em Albufeira, no Algarve, mas pediu logo transferência para uma habitação que estava a recuperar em Gondizalves, Braga.



O pedido do Ministério Público seguiu, juntamente com o recurso de Manuel Pinho contra a prisão domiciliária a que foi sujeito, na última sexta-feira (22 de janeiro) para o Tribunal Central de Instrução Criminal, onde foram colocados nove juízes. Por sorteio, o processo da EDP voltou a ser distribuído ao juiz Carlos Alexandre, o mesmo que decretou a prisão domiciliária a Manuel Pinho.



Além do transporte de Manuel Pinho para Braga, segundo informações recolhidas pela SÁBADO, os procuradores do processo do EDP pediram ainda o arresto de contas bancárias e vários imóveis de Manuel e Alexandra Pinho, já que são casados em regime de separação de bens.