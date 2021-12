Manuel Pinho foi detido após interrogatório

Manuel Pinho foi detido esta terça-feira, depois de ter ido a interrogatório no caso EDP, avança o Correio da Manhã.



De acordo com a mesma fonte, o ex-ministro será apresentado às 13h30 ao juiz de instrução criminal Carlos Alexandre, no Tribunal de Instrução Criminal no Campus de Justiça.



O Ministério Público entende que há perigo de destruição de provas e de fuga, de acordo com o CM. Manuel Pinho foi detido depois de ser sujeito a interrogatório no DCIAP e também foi emitido um mandado de detenção para Alexandra Pinho, mulher do antigo ministro.