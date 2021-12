A incrível semana de Pinho: nova conta, offshore e a entrada no Governo

O governo de José Sócrates começava a compôr-se naquele início de março de 2005. A 6 de março, o jornal Público "dava como certo o nome" de Manuel Pinho como ministro, sublinha o Ministério Público no despacho de indiciação ao antigo ministro, a que a SÁBADO teve acesso. Este cita até o link da notícia em que este diário traçava o perfil do proto-futuro governante como "o homem do choque tecnológico", que ingressara no Banco Espírito Santo em 1994 e onde chegara a administrador, com passagens por universidades internaiconais no currículo.



A nomeação para o cargo de ministro da Economia só seria confirmada seis dias depois, a 12 de março. Foram seis dias em que as ações de Pinho, desde transferências de dinheiro à criação do offshore Tartaruga Foundation, prenderam a atenção do Ministério Público (MP) no despacho de indiciação lido pela SÁBADO.





Perigo de fuga