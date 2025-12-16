UGT parte para reunião sobre pacote laboral sem cedências e desafia patrões a discutir

"É preciso começar a criar o ambiente de negociação que até aqui não foi muito de acordo com aquilo que era desejável”, afirmou Mário Mourão.

O secretário-geral da UGT, Mário Mourão, afirmou esta terça-feira que a central sindical parte para a reunião com a ministra do Trabalho sem cedências em relação ao pacote laboral e desafiou os patrões a discutirem uma solução.



Mário Mourão, secretário-geral da UGT Mário Mourão PAULO CUNHA/LUSA

À entrada para o encontro com a ministra Rosário Palma Ramalho, no Ministério do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, em Lisboa, o líder da UGT disse que a reunião não servirá para discutir qualquer medida do pacote de alterações à legislação laboral, mas sim para definir um calendário para negociar a reforma.

Questionado se a central traz alguma cedência para a reunião, o líder da central disse que não.

“Não trazemos nenhuma cedência. Vamos ver como é que vai decorrer, é preciso começar a criar o ambiente de negociação que até aqui não foi muito de acordo com aquilo que era desejável”, respondeu, defendendo ser preciso criar um ambiente de negociação numa fase seguinte à greve de 11 de dezembro.