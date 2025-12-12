Governo convoca UGT para reunião com vista a discutir alterações à lei laboral

Sábado – Pense por si

A convocatória da reunião dá-se um dia depois da greve geral convocada pelas centrais sindicais contra o pacote laboral apresentado pelo Executivo de Luís Montenegro.

A ministra do Trabalho convocou esta sexta-feira a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, tendo em vista continuar as negociações sobre o anteprojeto do Governo de reforma da legislação laboral, adiantou o ministério à agência Lusa.

"Apesar da realização da greve geral que interrompeu o processo negocial que estava em curso, a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social convocou hoje, um dia a seguir à greve geral, a UGT para uma reunião na próxima terça-feira, às 17h, para prosseguir as negociações”, revela a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, citada na nota do ministério enviada à agência.

A convocatória da reunião dá-se um dia depois da greve geral convocada pelas centrais sindicais UGT e CGTP contra o pacote laboral apresentado pelo Governo de Luís Montenegro. 

Apesar de o Governo ter afirmado na quinta-feira que a adesão tinha sido "inexpressiva" e que "a maioria do país" estava a trabalhar, o secretário-geral da CGTP contra argumentou que a paralisação tinha sido "uma das maiores greves gerais de sempre, se não mesmo a maior" que contou com a adesão de "mais de três milhões de trabalhadores". 

Segundo a Federação Nacional dos Médicos (Fnam), a adesão dos médicos à greve geral rondou cerca de 80% e resultou no encerramento de blocos operatórios e o adiamento de cirurgias e consultas. Já durante a manhã desta sexta-feira, no segundo dia de greve dos trabalhadores da função pública, a adesão na área da educação rondava os 75% e os 90% nas cantinas das universidades e politécnicos. 

'O descontentamento é claramente grande', diz antigo líder da UGT sobre a greve geral

Esta manhã, o antigo líder da UGT, João Proença, afirmou no NOW que, depois da greve geral, é tempo de regressar à mesa das negociações e a um diálogo tripartido.

À Lusa, o ministério do Trabalho confirmou ainda que está prevista uma reunião plenária com todos os parceiros sociais em sede de Concertação Social para 14 de janeiro, como avançado pelo Expresso, e a poucos dias das eleições presidenciais.

*Com Lusa

