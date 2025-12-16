Sábado – Pense por si

Portugal

Nuno Loureiro, o investigador que foi morto em Boston

SÁBADO
SÁBADO 17:58
As mais lidas

Investigador de 47 anos era diretor de um dos centros de investigação mais importantes do mundo, no renomado MIT. Morreu esta terça-feira, após ser baleado em casa.

Ainda andava na escola primária e já sabia que queria ser investigador, apesar de não haver na família tradição científica que ditasse o fado, com a mãe de Letras e o pai de Direito. Nuno Loureiro, nascido em Viseu, e que morreu esta terça-feira, aos 47 anos, vítima de um tiroteio em casa, em Boston, nos EUA, tinha razão. Trilhou um caminho tão reconhecido pelos pares que foi nomeado, no início de maio de 2024, diretor de um dos centros de investigação mais importantes do reputado MIT (Massachusetts Institute of Technology, em Boston, nos Estados Unidos) e, por consequência, do mundo.

Nuno Loureiro, diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, faleceu em Boston
Nuno Loureiro, diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do MIT, faleceu em Boston MIT

Saiba mais em

Físico português que dirigia laboratório no MIT foi morto a tiro em casa
Leia Também

Físico português que dirigia laboratório no MIT foi morto a tiro em casa

Descubra as
Edições do Dia
Publicamos para si, em três periodos distintos do dia, o melhor da atualidade nacional e internacional. Os artigos das Edições do Dia estão ordenados cronologicamente aqui , para que não perca nada do melhor que a SÁBADO prepara para si. Pode também navegar nas edições anteriores, do dia ou da semana.
Boas leituras!
Investigação
Opinião Ver mais
Gonçalo Capitão
Gonçalo Capitão

Uma greve ao léu

O País, o Governo, os sindicatos e os assuntos em apreço continuam pendentes como, presumo, os parcos argumentos do manifestante que achou que a nudez era mensagem política.

Menu shortcuts

Nuno Loureiro, o investigador que foi morto em Boston