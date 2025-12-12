Segundo dia de greve da função pública com 75% de adesão na educação

Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social continua o protesto contra as propostas do pacote laboral apresentado pelo Governo.

O segundo dia de greve dos trabalhadores da função pública estava s 09:00 desta sexta-feira a ter uma adesão elevada, com 75% na educação e 90% nas cantinas das universidades e politécnicos, disse à Lusa fonte sindical.



Muitas escolas estão esta sexta-feira fechadas devido à greve Mariline Alves

"Ainda é cedo para dados mais concretos, mas neste momento estamos com 75% na educação, com muitas escolas encerradas, 90% das cantinas das universidades e politécnicos estão fechadas e na área da saúde ainda não temos números, mas também está a ser afetada", disse à Lusa Jaime Santos, presidente do Sindicato Independente dos Trabalhadores dos Organismos Públicos e Apoio Social (SITOPAS).

De acordo com Jaime Santos, nos serviços municipalizados, mais concretamente na recolha do lixo, a indicação é que esta só era feita na segunda-feira, logo a greve no setor é elevada.

O SITOPAS marcou dois dias de greve, na quinta-feira e hoje, contra as propostas do pacote laboral apresentado pelo Governo, que considera um "desrespeito para com os trabalhadores" e abrange os trabalhadores da Administração Pública Central, Regional e Local.

Em declarações à Lusa, Jaime Santos afirmou que a greve não tem motivações políticas, que é contra as propostas do Governo e exigir melhores condições de trabalho para todos.

O presidente do SITOPAS criticou ainda as declarações do primeiro-ministro sobre a subida do salário mínimo nacional para os 1.600 euros, considerando-as um desrespeito pelos trabalhadores.

"Quanto à greve de ontem [quinta-feira]. Ao contrário do que disse o Governo teve uma grande adesão. Bastava andar na rua para perceber", assinalou.

Além da alteração à lei laboral, os trabalhadores exigem um suplemento de penosidade e insalubridade para trabalhadores com funções de risco, a caixa geral de aposentações para todos, subsídio de refeição para nove euros e valorização dos assistentes técnicos e técnicos superiores.

Reivindicam também a valorização e criação da carreira de auxiliar de ação educativa, a reposição das carreiras e conteúdos funcionais em todos os serviços públicos, redução da idade da reforma para os 62 anos e 36 anos de descontos e a diminuição da ADSE para 1,5% e 12 meses.

Na quinta-feira, realizou-se uma greve geral, a primeira convocada pela CGTP e UGT em 12 anos, que afetou setores como transportes, escolas, hospitais e centros de saúde.

A CGTP reclamou que três milhões de trabalhadores aderiram à greve e a UGT estimou uma adesão de 80%.

O Governo, através do ministro da Presidência, Leitão Amaro, considerou insignificante a participação na greve, e estimou a adesão entre os 0 e os 10%.