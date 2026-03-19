UE/Cimeira: Montenegro espera que UE e NATO contribuam para resolver guerra no Irão pela diplomacia

O primeiro-ministro defendeu que tudo o que a UE e a NATO puderem fazer para desescalar a situação no Irão "deve ser feito".

O primeiro-ministro disse esta quinta-feira esperar que a União Europeia e a NATO contribuam para que a guerra no Irão se resolva pela via diplomática, salientando que o Governo português tem trabalhado para que se retomem as negociações.



O primeiro-ministro, Luís Montenegro Lusa

"O que é desejável é que os países da União Europeia (UE) e os países da NATO contribuam para que este conflito possa terminar, para que se retomem as negociações e para que a situação se resolva pela via diplomática", afirmou Luís Montenegro em declarações aos jornalistas à entrada para a cimeira do Conselho Europeu, em Bruxelas.

O primeiro-ministro defendeu que tudo o que a UE e a NATO puderem fazer para desescalar a situação no Irão "deve ser feito", pedindo que isso seja feito de "forma coesa" entre os Estados-membros.

"A minha expectativa é que essa mensagem possa ser percecionada por todos e que o contributo que nós possamos dar possa ser positivo", referiu.

À semelhança do que já tinha dito esta quarta-feira na Assembleia da República, Montenegro frisou que o Governo português contactou "todos os países que foram alvo de ataques por parte do Irão", mas acrescentou que tem também mantido contactos com "representantes diplomáticos" de Teerão e, "como é público e sabido", com os Estados Unidos.

"Nós temos utilizado a nossa diplomacia para sensibilizar todas as partes envolvidas no sentido de estabelecer uma plataforma que possa, muito rapidamente, dar abertura ao reinício dos trabalhos de negociação, que é aquilo que se deseja", afirmou.

Questionado se já conseguiu perceber os objetivos militares dos Estados Unidos e de Israel no Irão, Montenegro respondeu: "Aquilo que aconteceu já não é suscetível de mudança".

"Aquilo que é importante agora é lidar com esta situação e com aquilo que nós todos podemos fazer para que não haja uma escalada neste conflito e que não haja consequências que afetem a vida dos países e das pessoas", disse.

Nestas declarações aos jornalistas, o primeiro-ministro destacou ainda o facto de o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, participar num almoço de trabalho no âmbito desta cimeira.

Será "uma reafirmação do princípio do multilateralismo que norteia o funcionamento da UE e também da nossa política externa", disse, salientando que, no atual contexto, a UE pode "dar um contributo para o reforço do multilateralismo quando ele está, evidentemente, colocado em causa em várias das ações de conflito que um pouco por todo mundo têm vindo a eclodir".

Conselho Europeu, hoje reunido em Bruxelas, vai discutir como é que a União Europeia (UE) pode conter os impactos da escalada militar no Médio Oriente dados os elevados preços da energia, garantindo também segurança no abastecimento energético.

Será o primeiro encontro presencial de alto nível desde o início dos ataques de Israel e dos Estados Unidos ao Irão e da consequente resposta iraniana, no final de fevereiro, e os chefes de Estado e de Governo dos 27 da UE vão centrar o debate na questão energética.