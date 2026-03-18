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18 de março de 2026 às 16:29

Primeiro-ministro anuncia comparticipação de 25 euros na botija de gás solidária e desconto para gasóleo profissional

Luís Montenegro afirmou que o governo é "sensível ao impacto do aumento" dos preços dos combustíveis na vida dos portugueses e que pretende continuar a acompanhar a evolução do cenário internacional.

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