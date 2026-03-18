Irão: Montenegro diz que utilização das Lajes "tem cumprido pressupostos subjacentes" à autorização portuguesa

O primeiro-ministro, durante o debate quinzenal na Assembleia da República, afirmou que foi uma "autorização condicionada" e que Portugal não esteve envolvido na "ação militar".

O primeiro-ministro afirmou esta quarta-feira que, do que tem sido dado a conhecer ao Governo, a utilização da Base das Lajes, nos Açores, pelos Estados Unidos da América "tem cumprido os pressupostos subjacentes à autorização" dada por Portugal.



Avião da força aérea norte americana na Base das Lajes Miguel Baptista

"Aproveito a oportunidade para transmitir ao parlamento que, tanto quanto nos tem sido dado a conhecer, e também a fiscalizar, a utilização da Base das Lajes tem exatamente cumprido os pressupostos subjacentes à autorização que foi formulada por parte da República Portuguesa", afirmou Luís Montenegro, que respondia ao deputado unido do BE, Fabian Figueiredo, durante o debate quinzenal no parlamento.

Luís Montenegro continuou, sustentando que "não há nenhuma razão para poder duvidar que a utilização está a extravasar os condicionalismos que foram nessa ocasião transmitidos aos Estados Unidos da América".

O chefe do executivo reiterou que não iria adiantar mais nada sobre o tema "por razões de confidencialidade e segurança".

Contudo, depois de Fabian Figueiredo ter apelado ao Governo para que adotasse a postura de países como a Espanha, Irlanda, Bélgica ou Áustria e "retire Portugal da rota da guerra", Montenegro acrescentou uma observação final.

"No plano internacional, Portugal não fica atrás de nenhum dos seus parceiros europeus no que diz respeito à abordagem do direito internacional e, se calhar, fica à frente de muitos do ponto de vista da coerência dos seus posicionamentos entre tudo aquilo que se sabe e aquilo que não se sabe", rematou.

O Governo português deu uma "autorização condicionada" ao uso da base das Lajes, nos Açores, já depois do início do ataque, no sábado, e Luís Montenegro, no último debate quinzenal, afirmou que "Portugal não acompanhou, não subscreveu e não esteve envolvido nessa ação militar", mas salientou que o país está mais próximo do seu aliado norte-americano do que do Irão.

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