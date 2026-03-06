Sábado – Pense por si

Vídeos
A carregar o vídeo ...
06 de março de 2026 às 17:46

“A guerra no Irão é um erro extraordinário”: Sánchez mantém críticas ao conflito no Médio Oriente

O primeiro-ministro espanhol, Pedro Sánchez, voltou a criticar a guerra no Irão, esta sexta-feira, classificando-a como um “erro extraordinário” e afirmando que está “fora da legalidade internacional”. As declarações foram feitas numa intervenção inicial na 36.ª Cimeira Luso-espanhola, quando Sánchez se encontrava ao lado de Luís Montenegro.

Investigação SÁBADO Ver mais
Mais Vídeos
Mostrar mais
Os mais vistos
A Newsletter Na Revista no seu e-mail
Conheça em primeira mão os destaques da revista que irá sair em banca. (Enviada semanalmente)