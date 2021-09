UC eleita para presidir à Associação das Universidades de Língua Portuguesa

As mais lidas

A Universidade de Coimbra foi eleita esta sexta-feira para a presidência da Associação das Universidades de Língua Portuguesa (AULP), e assume a incrementação da "crescente afirmação" do idioma português como um dos seus objetivos.



João Nuno Calvão da Silva, professor de Direito e vice-reitor com o pelouro das relações externas, que vai dirigir a AULP mediante delegação do reitor Amílcar Falcão, declarou que se trata de "reconhecimento inequívoco" da UC como "Universidade por excelência da língua portuguesa".

A eleição, por unanimidade, da Universidade conimbricense, no âmbito do 30º. Encontro da AULP, realizado em Macau, segundo o mesmo responsável, consiste, ainda, num "poderoso incentivo para a prossecução de um desígnio estratégico do reitorado de Amílcar Falcão: a afirmação crescente da língua portuguesa, elo de ligação de uma comunidade de países e povos que deve assumir uma centralidade política maior na nova ordem global."

Fundada em 1986, a Associação das Universidades de Língua Portuguesa é composta por 131 membros de oito países – Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe, Timor – e da Região Administrativa Especial de Macau.

Segundo a Assessoria de Imprensa da UC, para o reforço da importância e do reconhecimento da comunidade de pessoas falantes da língua portuguesa e, em especial, dos que fazem investigação e estudos superiores, a AULP tem estimulado programas de intercâmbio de alunos e de docentes e estreitado as relações com a Comunidade de Países de Língua Portuguesa (CPLP), da qual é "observador consultivo".

A Universidade de Coimbra, que completou em março 731 anos, possui oito faculdades (Direito, Letras, Medicina, Ciências e Tecnologia, Farmácia, Psicologia e Ciências da Educação, Economia e Ciências do Desporto e Educação Física).