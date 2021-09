Gouveia Monteiro, o reitor improvável que descartou ser do Ministério… do Interior

Empossado em fevereiro de 1970, mediante escolha de Veiga Simão, aparentemente feita à revelia do então primeiro-ministro Marcelo Caetano, José de Gouveia Monteiro pediu "a exoneração" do cargo, volvido um ano, e veio a demitir-se no outono de 1971.



As memórias do antigo reitor da Universidade de Coimbra (UC), Gouveia Monteiro, acabadas de divulgar em livro, revelam que ele advertiu o então ministro Veiga Simão de que era, afinal, o ministro do Interior (Administração Interna) quem passara "a mandar" na instituição.



"Acontecia que eu não desejava, a preço nenhum, ser funcionário do Ministério do Interior", assinala o médico e ex-reitor (1970-71) em "Vinte meses de inferno".



