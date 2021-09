Inês Sousa Real: 'Não é por ser uma líder partidária, mulher branca, ter formação que não sou vítima'

A esta hora, Inês Sousa Real, porta-voz do Pessoas-Animais-Natureza, está já na estrada em campanha. Na tarde desta sexta-feira, ia dividir a tarde por Oeiras e Matosinhos. Desde que há duas noites recebeu uma mensagem com ameaças de morte, que partilhou nas redes sociais, que a família lhe tem pedido para ter cuidado com a sua segurança, confessa já em pé no fim desta conversa com a SÁBADO na sala de reuniões do PAN na Assembleia da República.



Na noite passada, foi passear o cão já de madrugada. São coisas que tem de continuar a fazer, tal como parar para falar com quem na rua lhe pede uma selfie. Mas não deixa de pensar se alguém pode fisicamente surgir junto de si com violência – se aconteceu com Eduardo Ferro Rodrigues no último fim-de-semana, exemplificou por duas vezes nesta conversa com a SÁBADO em que também insistiu na ideia de que o seu lugar de mulher branca, com curso superior ou deputada não lhe tira também o estatuto de vítima.



Para já, avançará com uma queixa contra o homem (tem quase a certeza de que o será, "são quase sempre") que a ameaçou de morte e também contra outros dois perfis. A advogada estava a ultimar a queixa nesta sexta-feira, 17. Mas há barreiras como o facto de o Facebook não identificar os autores que podem dar lugar a iniciativas legislativas no Parlamento.