Tudo sobre o mau tempo: Limpezas, reparações, mais uma vítima mortal e reunião do conselho de ministros

Câmara da Sertã recolhe lonas e plásticos para cobertura de estruturas

O município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está a realizar uma recolha de lonas e plásticos para cobertura de estruturas face às necessidades sentidas por muitas pessoas que viram destelhadas as suas habitações. Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal da Sertã informa que os materiais podem ser entregues nos estaleiros municipais, situados na zona industrial da vila, todos os dias, incluindo fins de semana, entre as 8:00 e as 17:00. Segundo o último ponto de situação no terreno avançado pela autarquia, relativamente ao abastecimento de água, os problemas mais críticos localizam-se em Herdade, Santo Abril e Santa Rita. "Por todo o concelho, vão surgindo novas ruturas que vão sendo reparadas. Um ponto crítico é a Foz da Sertã, dado que o trajeto até ao depósito ainda não está acessível, mas que ficará resolvido durante o dia hoje". Há ainda problemas com o abastecimento de água no Painho, Casal da Escusa, Viseu Fundeiro e Carvalhal, que serão resolvidos após a limpeza dos acessos aos depósitos. "Há outros locais que poderão, entretanto, ficar sem água, mas serão prontamente abastecidos". Relativamente ao fornecimento de luz elétrica, há geradores a ligar partes das localidades de Troviscal, Cabeçudo e Cernache do Bonjardim. "Em Cernache do Bonjardim está a ser reposta a ligação de uma fase ligada por média tensão. Ainda hoje será fornecida energia, através de gerador, às localidades de Várzea dos Cavaleiros, Cumeada e Figueiredo". A autarquia salientou que também as localidades de Castelo e Pedrógão Pequeno terão abastecimento através de gerador muito em breve.