Tudo sobre o mau tempo: Limpezas, reparações, mais uma vítima mortal e reunião do conselho de ministros

Zonas mais afetadas preparam-se para a chegada de mais chuva, já na próxima madrugada.

Momentos Chave
Kristin deixou rasto de destruição
Ao Minuto Atualizado Há 15 minutos
Há 16 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 10:33

Proença-a-Nova disponibiliza piscinas municipais para banhos

A Câmara de Proença-a-Nova, no distrito de Castelo Branco, disponibilizou à população a piscina municipal para banhos e higiene pessoal. Numa nota publicada nas suas redes sociais, o município de Proença-a-Nova informa que o equipamento, normalmente encerrado nos domingos, pode ser aberto mediante solicitação, devendo os interessados contactar os números 932 740 004 ou 939 827 441. "A piscina dispõe de balneários femininos e masculinos, garantindo condições adequadas, segurança e privacidade". A autarquia informa também que a qualidade da água das habitações mantém-se, apesar de poder verificar alguns constrangimentos, "não havendo qualquer problema no seu consumo".
Há 17 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 10:32

Encerrada ponte de Louredo no rio Mondego em Vila Nova de Poiares

A Câmara Municipal de Vila Nova de Poiares informou este domingo que a ponte de Louredo, sobre o rio Mondego, está encerrada ao trânsito devido ao previsível aumento do caudal. "O Serviço Municipal de Proteção Civil informa que a ponte de Louredo, no rio Mondego, que liga a ER110 [Estrada Regional 110] à EN2 [Estrada Nacional 2] foi encerrada ao trânsito devido ao previsível aumento do caudal do rio", anunciou. Nas redes sociais, o executivo municipal liderado por Nuno Neves adiantou que a decisão "foi tomada em articulação com o Município de Vila Nova de Poiares, GNR [Guarda Nacional Republicana] e restantes autoridades". "A ligação alternativa entre as duas margens é a ponte de Penacova", também no distrito de Coimbra.
Há 18 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 10:32

Montenegro faz "uma declaração" no final do Conselho de Ministros extraordinário

O primeiro-ministro fará uma declaração, após a reunião do Conselho de Ministros extraordinário, que arrancou pouco depois das 10:00, na residência oficial de Luís Montenegro, em Lisboa. Antes das 10:00 e debaixo de chuvam, foram chegando a São Bento os vários ministros para a reunião convocada no sábado pelo primeiro-ministro e que tem na ordem de trabalhos analisar "a situação de calamidade, o acompanhamento e adoção de medidas de prevenção e assistência perante os eventos climatéricos extremos (incluindo os dos próximos dias) e a recuperação e reconstrução das zonas afetadas". Às 09:58, o gabinete do primeiro-ministro emitiu uma nota a indicar que será Luís Montenegro a falar aos jornalistas no final da reunião, que não tem uma hora indicativa para terminar. Menos de cinco minutos depois, Montenegro passava da residência oficial para o edifício onde vai decorrer a reunião extraordinária do Governo, dizendo apenas "bom dia" aos jornalistas que o aguardavam no Jardim de São Bento, sem responder se espera um Conselho de Ministros longo.
Há 19 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 10:30

Intoxicação com origem em gerador afeta nove pessoas, cinco em estado grave em Alcobaça

Uma intoxicação com origem num gerador afetou na última noite nove pessoas, cinco das quais em estado grave, em Fervença, concelho de Alcobaça (Leiria), afirmou este domingo à Lusa o comandante dos Bombeiros Voluntários locais. Segundo Leandro Domingos, tratou-se de uma "intoxicação com monóxido de carbono, na noite de ontem [sábado], porque tinham um gerador dentro da habitação", em Fervença. Ao local, foram meios dos Voluntários de Alcobaça e da Nazaré, e ainda do Instituto Nacional de Emergência Médica. As vítimas têm idades compreendidas entre os 22 e 65 anos, tendo sido transportadas para as unidades hospitalares de Alcobaça e Leiria. Leia mais .
Há 30 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 10:19

Cerca de 180 mil clientes da E-Redes continuavam sem energia às 08:00

Cerca de 180 mil clientes da E-Redes continuavam este domingo às 08:00 sem luz em Portugal continental, a maior parte na zona de Leiria, na sequência da depressão Kristin na madrugada da passada quarta-feira. Comparativamente com os dados da E-Redes de sábado às 19:00 (quando havia 187 mil clientes sem luz), há agora mais 7.000 clientes com energia elétrica. Do total de clientes que estavam hoje às 08:00 sem luz, a maior parte é da zona de Leiria, no total de 127 mil (eram 130 mil no sábado ao fim da tarde).
Há 34 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 10:16

Doze pessoas foram retiradas das habitações por segurança em Vila de Rei

Doze pessoas foram retiradas das suas casas em Vila de Rei, no distrito de Castelo Branco, por motivos de segurança e o fornecimento de energia elétrica está restabelecido em cerca de 90% do concelho. "Os serviços de telecomunicações encontram-se em fase de reposição, nomeadamente o serviço de fibra ótica, o abastecimento de água foi totalmente restabelecido e o acesso a todas as aldeias do concelho encontra-se assegurado", explicou, numa nota publicada nas suas redes sociais, o município de Vila de Rei. Na sequência da passagem da depressão Kristin pelo concelho de Vila de Rei, continuam a decorrer, no terreno, diversos trabalhos com o objetivo de minimizar os seus efeitos e restabelecer a normalidade no território.
Há 56 minutos 01 de fevereiro de 2026 às 09:54

Homem morre no concelho de Leiria por intoxicação com origem em gerador

Um homem morreu na madrugada deste domingo no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador, disseram à Lusa fontes da Guarda Nacional Republicana (GNR) e da Proteção Civil. De acordo com o Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Região de Leiria, o alerta para a ocorrência, na localidade de Segodim, União de Freguesias de Monte Real e Carvide, chegou às autoridades pelas 02:30. Mais informação .
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:46

Câmara da Sertã recolhe lonas e plásticos para cobertura de estruturas

O município da Sertã, no distrito de Castelo Branco, está a realizar uma recolha de lonas e plásticos para cobertura de estruturas face às necessidades sentidas por muitas pessoas que viram destelhadas as suas habitações. Em comunicado enviado à agência Lusa, a Câmara Municipal da Sertã informa que os materiais podem ser entregues nos estaleiros municipais, situados na zona industrial da vila, todos os dias, incluindo fins de semana, entre as 8:00 e as 17:00. Segundo o último ponto de situação no terreno avançado pela autarquia, relativamente ao abastecimento de água, os problemas mais críticos localizam-se em Herdade, Santo Abril e Santa Rita. "Por todo o concelho, vão surgindo novas ruturas que vão sendo reparadas. Um ponto crítico é a Foz da Sertã, dado que o trajeto até ao depósito ainda não está acessível, mas que ficará resolvido durante o dia hoje". Há ainda problemas com o abastecimento de água no Painho, Casal da Escusa, Viseu Fundeiro e Carvalhal, que serão resolvidos após a limpeza dos acessos aos depósitos. "Há outros locais que poderão, entretanto, ficar sem água, mas serão prontamente abastecidos".  Relativamente ao fornecimento de luz elétrica, há geradores a ligar partes das localidades de Troviscal, Cabeçudo e Cernache do Bonjardim. "Em Cernache do Bonjardim está a ser reposta a ligação de uma fase ligada por média tensão. Ainda hoje será fornecida energia, através de gerador, às localidades de Várzea dos Cavaleiros, Cumeada e Figueiredo". A autarquia salientou que também as localidades de Castelo e Pedrógão Pequeno terão abastecimento através de gerador muito em breve.
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:35

Fundo de Emergência da Cáritas de Leiria angaria 250 mil euros em menos de 48 horas

O Fundo de Emergência Social de Apoio às Vítimas da Tempestade Kristin criado pela Cáritas Diocesana de Leiria-Fátima atingiu 250 mil euros em menos de 48 horas, disse este domingo à agência Lusa o diretor de serviços. "A Cáritas Diocesana de Leiria encontra-se com grandes dificuldades em aceder à conta, tendo em conta também os grandes problemas com as telecomunicações. Contudo, já poderemos afirmar com toda a certeza, que já angariámos cerca de 250 mil euros", declarou Nelson Costa. Leia mais .
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:34

CP retoma serviço Intercidades entre Coimba B e Guarda

A circulação ferroviária de Intercidades na Linha da Beira Alta entre Coimbra B e Guarda é este domingo retomada, . O primeiro comboio deste serviço parte de Coimbra B às 9:40, segundo a atualização publicada no 'site' da CP no sábado à noite. A empresa disse ainda que já foi reposto o serviço regional entre Entroncamento e Soure.
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:33

Montenegro convoca Conselho de Ministros extraordinário para avaliar situação

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou o Conselho de Ministros extraordinário para domingo às 10h, na sua residência oficial. Na reunião, será abordada a situação de calamidade, as medidas de prevenção a adotar, bem como a recuperação e reconstrução das zonas afetadas. Leia mais .
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:31

Dez distritos sob aviso laranja no início da semana devido a agitação marítima

Dez distritos de Portugal continental vão estar sob aviso laranja, o segundo mais elevado, entre segunda e quarta-feira, devido a agitação marítima, anunciou este domingo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Porto, Faro, Setúbal, Viana do Castelo, Lisboa, Leiria, Beja, Aveiro, Coimbra e Braga encontram-se entre as 15:00 de segunda-feira e as 02:00 de quarta-feira. Nestes distritos preveem-se "ondas de noroeste com cinco a seis metros, podendo atingir 11 metros de altura máxima", lê-se num comunicado do IPMA.
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:29

Forças Armadas têm 240 militares a participar no apoio a populações

As Forças Armadas indicaram que estão a participar no apoio à população afetada pela depressão Kristin com 240 militares empenhados em várias ações de assistência. No terreno desde 28 de janeiro, os 240 militares "não incluem pessoal em alerta nem os militares envolvidos na preparação e apoio logístico aos módulos envolvidos", anunciou o gabinete do Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas em comunicado.
Há 1 hora 01 de fevereiro de 2026 às 09:27

Limpezas e reparações

Depois da devastação causada pela depressão Kristin, o tempo é de limpeza e a população nas zonas afetadas procede ao corte de árvores, limpeza de ruas e reparações, até porque as previsões indicam que partir de amanhã a chuva voltará em força. Ontem, recorde-se, duas pessoas morreram na sequência de quedas quando procediam à reparação de telhados.
