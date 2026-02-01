Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Cerca de 159 mil clientes ainda sem eletricidade, maioria no distrito de Leiria

Lusa 21:42
As mais lidas

Maioria dos casos registaram-se no distrito de Leiria.

A E-Redes informou que às 19h00 deste domingo cerca de 159 mil clientes permaneciam sem eletricidade devido aos efeitos da depressão Kristin, sendo a maioria no distrito de Leiria, com aproximadamente 116 mil clientes afetados.

Eletricidade
Eletricidade DR

Outros distritos particularmente impactados são Santarém (27 mil), Castelo Branco (10 mil) e Coimbra (2 mil).

Em comunicado, a empresa responsável pela distribuição de eletricidade em Portugal destacou que os trabalhos de reparação estão concentrados na reposição da rede de alta e média tensão na zona centro do país, mobilizando todos os meios operacionais disponíveis, humanos e técnicos, incluindo três centrais móveis, mais de 400 geradores, drones e helicópteros para avaliação dos danos em Leiria.

"É neste momento prioritário, repor a rede de alta tensão com 680 quilómeros (km) danificados, no distrito de Leiria e energizar as três subestações que ainda estão sem alimentação e reparar os 46 postes partidos neste nível de tensão", refere a E-Redes. Segue-se a reparação da rede de média tensão, com mais de 600 postes partidos ou danificados, totalizando cerca de 3.750 km de rede nos distritos afetados, e a resolução dos problemas de baixa tensão sempre que possível, detalha.

A empresa acrescentou que a colocação de geradores em hospitais e outros serviços essenciais, como água, telecomunicações e proteção civil, continua a ser uma prioridade, assim como a instalação de geradores nas sedes de concelho ainda sem energia.

A E-Redes alertou que os danos severos na infraestrutura, as condições de mobilidade e os destroços no terreno estão a condicionar a reposição da eletricidade.

A previsão de agravamento do mau tempo nos próximos dias poderá provocar novas avarias, incluindo em outras regiões do país.

Cerca de 1.200 operacionais da empresa estão a trabalhar em contínuo no terreno, estando a haver um reforço de pessoas e equipamentos na zona Centro do país, vindos de outras áreas do país.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada hoje, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.

Tópicos Tensão depressã Depressão Morta Leiria Conselho da União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: Cerca de 159 mil clientes ainda sem eletricidade, maioria no distrito de Leiria