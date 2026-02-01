Sábado – Pense por si

Portugal

Mau tempo: Câmara de Leiria volta a apelar a entrega de bens essenciais

Lusa 18:19
Capa da Sábado Edição 27 de janeiro a 2 de fevereiro
Leia a revista
Em versão ePaper
Ler agora
Edição de 27 de janeiro a 2 de fevereiro
As mais lidas

No sábado, a autarquia tinha informado que os bens alimentares e artigos de higiene entregues tinham já ultrapassado as necessidades, pedindo à população para cessar a entrega.

A Câmara de Leiria informou este domingo que o surgimento de novas situações sinalizadas, na sequência da depressão Kristin, verificou-se um novo aumento das necessidades de bens essenciais, sobretudo ao nível da alimentação.

Leiria apela à entrega de bens essenciais após mau tempo
Leiria apela à entrega de bens essenciais após mau tempo CMTV

"Depois do último apelo, a resposta da nossa comunidade foi extraordinária", divulgou a autarquia, informando que os bens recolhidos "foram distribuídos pelas juntas e uniões de freguesias, permitindo dar resposta às necessidades identificadas nessa fase".

No sábado, a Câmara de Leiria, tinha informado que os bens alimentares e artigos de higiene entregues tinham já ultrapassado as necessidades, pedindo à população para cessar a entrega.

"Pedimos à população que não entregue mais bens alimentares, nem artigos de higiene, uma vez que as necessidades nestas áreas se encontram largamente supridas", informou o município.

Já hoje, a Câmara informou que "a procura foi muito superior" ao que inicialmente se previa, pelo que "à medida que o trabalho no terreno prosseguiu e que novas situações foram sinalizadas, verificou-se um novo aumento das necessidades, sobretudo ao nível da alimentação".

Por esse motivo, o município de Leiria voltou hoje a apelar à entrega de bens alimentares não perecíveis.

Os mesmos podem ser entregues no Estádio Municipal -- Porta 10, onde os bens estão a ser recolhidos por funcionários e voluntários que tem participado nas ações para ajudar o concelho a recuperar a normalidade.

A passagem da depressão Kristin por Portugal continental, na quarta-feira, causou pelo menos cinco mortos, segundo a Proteção Civil, vários feridos e desalojados. A Câmara da Marinha Grande contabiliza ainda uma outra vítima mortal no concelho. No sábado, outros dois homens morreram ao caírem de um telhado que estavam a reparar, um no concelho da Batalha e outro em Alcobaça. Na madrugada de domingo, um homem morreu no concelho de Leiria por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.

Quedas de árvores e de estruturas, corte ou o condicionamento de estradas e serviços de transporte, em especial linhas ferroviárias, fecho de escolas e cortes de energia, água e comunicações são as principais consequências materiais do temporal.

Leiria, por onde a depressão entrou no território, Coimbra e Santarém são os distritos que registam mais estragos.

O Governo decretou situação de calamidade, que foi prolongada este domingo, após uma reunião do Conselho de Ministros, até dia 08 de fevereiro.

Artigos Relacionados
Tópicos depressã Depressão Árvore Encontrado Morto Leiria Conselho da União Europeia
Investigação
Opinião Ver mais
Menu shortcuts

Mau tempo: Câmara de Leiria volta a apelar a entrega de bens essenciais