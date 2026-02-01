"Cuidado com a utilização de geradores": E-Redes e câmara de Leiria fazem balanço das reparações

Na próxima madrugada uma nova tempestade vai entrar pela Grande Lisboa com chuva forte.

A E-Redes e a Câmara Municipal de Leiria realizaram este domingo uma conferência de imprensa para analisar a situação de calamidade e medidas de prevenção para os próximos dias.

Luís Lopes, vereador de Leiria, referiu que durante a madrugada estiveram no terreno 670 operacionais com três pelotões do exército. "Vamos focar-nos na estabilização de todo o território, nomeadamente a recolha de árvores e desobstrução de cursos de água", disse.

O vereador da Câmara de Leiria lamentou ainda as mortes que decorreram das ações de recuperação do património. "Pedimos que haja muito cuidado com a utilização de geradores", aconselhou ainda, informando que há "um elevado número de afluência às urgências no hospital".

Já o presidente da E-Redes, José Ferrari Careto, garante que até ao momento há 167 mil pontos de ligação sem energia. "Daqui para a frente vamos andar mais devagar. [...] Houve muitas subestações que ficaram isoladas nomeadamente por queda de torres de alta tensão [...] há apenas dois concelhos afetados neste nível, Leiria e Pombal", asseverou.

Recorde-se que já morreram nove pessoas na sequência da passagem da depressão Kristin. Este fim de semana, duas pessoas morreram no sábado por quedas durante reparações em telhados. Um homem morreu, na madrugada deste domingo, por intoxicação com monóxido de carbono com origem num gerador.