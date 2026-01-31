Sábado – Pense por si

Montenegro convoca Conselho de Ministros extraordinário para avaliar situação de mau tempo

Luana Augusto
Luana Augusto
Reunião acontece no domingo, às 10h.

O primeiro-ministro, Luís Montenegro, convocou o Conselho de Ministros extraordinário para domingo às 10h, na sua residência oficial. Segundo a , na reunião, será abordada a situação de calamidade, as medidas de prevenção a adotar, bem como a recuperação e reconstrução das zonas afetadas.

Montenegro reúne Conselho de Ministros devido ao mau tempo
Montenegro reúne Conselho de Ministros devido ao mau tempo PAULO NOVAIS/LUSA

A notícia surge depois de a tempestade Kristin ter deixado um vasto rasto de destruição em várias cidades, nomeadamente em Leiria - onde este sábado um homem que reparava e foram dadas entradas no hospital de mais de 400 pessoas com traumas relacionados com acidentes durante os trabalhos de limpeza.

Só este sábado, até as 13h, cerca de 190 mil clientes permaneciam sem luz e a maior parte das queixas foram registadas na zona de Leiria - uma das mais afetadas pela depressão Kristin. Além disso, algumas das estradas portuguesas permanecem intransitáveis, como é o caso da A24, que registou um "aluimento de terras e pedras". Em Tarouca, uma estrada chegou até mesmo a abater.

Como consequência, o de intervenção para Tomar e Ferreira do Zêzere, com a missão de limpar itinerários e estradas, e várias pessoas disponibilizaram-se para ajudar na limpeza das vias, com algumas até a enviarem donativos. Enquanto isso, o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, para avaliar a resposta à depressão Kristin.

