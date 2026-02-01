Marcelo diz que vai "acompanhar de perto a execução das medidas" do Governo sobre o mau tempo

Presidente da República recordou a "situação de angústia" vivida pela população que permanece sem eletricidade e água e disse acreditar que o Papa Leão XIV está a acompanhar a situação em Portugal.

O Presidente da República disse este domingo que vai "acompanhar de perto a execução das medidas do Governo" de apoio à população afetada pelo mau tempo e que espera que o próximo chefe de Estado tome esta matéria como "prioritária". As declarações de Marcelo Rebelo de Sousa foram feitas a partir de Roma, Itália, onde se irá encontrar com o Sumo Pontífice para falar, entre outros assuntos, da "[situação de] calamidade" decretada. Aos jornalistas, Marcelo disse acreditar que o Papa "está a acompanhar o que se passa em Portugal com um carinho particular".



Marcelo acompanha medidas do Governo sobre mau tempo ANTÓNIO COTRIM/LUSA

Questionado sobre se acha que o Governo reagiu tarde, respondeu que "no dia 28 a noção que existia da realidade na Proteção Civil era limitada" e que só de dia 28 para 29 é que essa noção mudou. "Sabem que as chuvas são muito fortes em Portugal. Imagem que as águas das barragens provocam cheias e cobrem territórios...", acrescentou.

O Presidente da República recordou ainda a "situação de angústia" que parte da população vive neste momento, isto porque ainda há pessoas que não têm "água, eletricidade e telecomunicações por um, dois ou três dias", além disso, disse que a situação em nada é comparável com o apagão. "O apagão resolve-se em horas, agora casas destruídas, empresas destruídas, [falta de] água, eletricidade, telecomunicações em meios urbanos, rurais..."

Marcelo recordou, por fim, aos jornalistas o objetivo da sua viagem a Roma. Disse que irá falar "da calamidade" com o Papa Leão XIV, "convidá-lo para ir no ano que vem a Portugal, e falar do mundo".