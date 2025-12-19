Sábado – Pense por si

Tudo o que se sabe sobre Cláudio Valente, o português suspeito do homicídio do professor do MIT

Diogo Barreto
09:47
Terá sido o responsável pela morte de dois estudantes em Brown e do homicídio de Nuno Loureiro. Foi encontrado morto pelas autoridades.

Chama-se Cláudio Manuel Neves Valente, é português e frequentou o mesmo curso universitário em Portugal que o professor Nuno Loureiro, no Instituto Superior Técnico. É suspeito de ter matado dois estudantes e deixado nove feridos no tiroteio na Universidade Brown e de ter assassinado à porta de casa o professor do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), dias depois do ataque na universidade de Rhode Island.

Cláudio Valente, suspeito do homicídio do professor do MIT, foi encontrado morto
Cláudio Valente, suspeito do homicídio do professor do MIT, foi encontrado morto DR

O suspeito foi encontrado morto perto de uma unidade de armazenamento, na posse de uma bolsa, duas armas de fogo e provas que indicam para que tenha sido o autor do ataque. As autoridades acreditam que o atirador atuou sozinho e que no final tirou a própria vida com um ferimento de bala auto-infligido.

"A 15 de dezembro, matou o professor do MIT Nuno Loureiro, na residência deste em Brookline, Massachusetts", afirmou a procuradora dos Estados Unidos para o Distrito de Massachusetts, Leah Foley, numa conferência de imprensa em Boston, na noite de quinta-feira.

Cláudio Valente, de 48 anos, cidadão português e antigo estudante da Universidade Brown frequentou esta universidade entre o ano de 2000 e 2001 num programa de mestrado com doutoramento em Física, tendo abandonado formalmente o curso em 2003. Cruzou-se inicialmente com Nuno Loureiro no Instituto Superior Técnico, em Lisboa, entre 1995 e 2000, onde foi monitor.

A carregar o vídeo ...
O local onde foi encontrado morto o português suspeito do assassinato de Nuno Loureiro e do tiroteio na Universidade de Brown

De acordo com o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha, o suspeito trocou as matrículas do carro alugado que utilizava para dificultar a investigação. O veículo foi localizado em Salem, no estado de New Hampshire, depois de um leitor automático de matrículas assinalar uma das chapas ligadas ao automóvel. Tratava-se de um carro de aluguer, segundo registos financeiros verificados pelo FBI.

"Uma pessoa que se apresentou à polícia com informações resolveu este caso por completo. Essa pessoa levou-nos ao carro, que nos levou ao nome, que nos levou às fotografias do indivíduo a alugar o carro, que coincidem com a roupa do atirador aqui em Providence e com a bolsa que vemos nas imagens", revelou o procurador-geral de Rhode Island, Peter Neronha.

A carregar o vídeo ...
“Morto com uma mochila e duas armas de fogo”: Procurador-geral de Rhode Island explica como Cláudio Valente foi encontrado

“Não era estudante atual, não era funcionário e não obteve qualquer grau académico pela Universidade, tendo frequentado apenas três semestres. Neves Valente foi admitido na Escola de Pós-Graduação de Brown para estudar no programa Sc.M–PhD em Física”, refere um comunicado da presidente da Universidade de Brown.

Só a abril de 2017 é que o português conseguiu obter autorização de residência. Atualmente, Cláudio Valente não tinha nenhum vínculo com a Universidade de Brown.

Além de Cláudio Manuel Neves Valente ter estudado na mesma instituição de ensino em Lisboa que Nuno Loureiro, a polícia divulgou também que houve imagens de videovigilância que captaram o português " a menos de um quilómetro da residência" do físico em Brookline. Há ainda imagens de Cláudio Valente a entrar num prédio "no mesmo local onde fica o apartamento do professor", acrescentou a polícia. O português também foi visto, uma hora depois da morte do físico Nuno Loureiro, a entrar no armazém onde foram realizadas buscas esta quinta-feira. Vestia as mesmas roupas que terá usado quando cometeu o crime. 

O presidente norte-americano, Donald Trump, suspendeu esta quinta-feira os  ao que Cláudio Valente usou para entrar no Estados Unidos da América.

Nuno Loureiro estudou no Instituto Superior Técnico de Lisboa e foi nomeado, no início de 2024, diretor de um dos centros de investigação mais importantes do reputado MIT (Massachusetts Institute of Technology, em Boston, nos Estados Unidos).

A carregar o vídeo ...
“Era muito acarinhado por todos”: Antigo colega de trabalho de Nuno Loureiro fala sobre o físico morto a tiro em Boston
