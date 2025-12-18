Massa de ar polar vai provocar queda de neve e descida das temperaturas no fim de semana

O IPMA alertou que a precipitação ocorrerá sob a forma de neve acima dos 1400/1600 metros de altitude.
Portugal continental será afetado no fim de semana por uma massa de ar polar marítima que provocará a queda de neve a cotas mais baixas e temperaturas próximas ou inferiores a 0.ºC no interior Norte e Centro.
Frio vai chegar a Portugal no fim de semanaDR
Em comunicado, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) explicou que o estado do tempo em Portugal continental será influenciado, entre 19 e 21 de dezembro, por uma "vasta região depressionária localizada entre a Islândia e a Península Ibérica".
Esta situação será caracterizada pela passagem de superfícies frontais frias associadas e pelo posterior transporte de uma massa de ar polar marítima sobre o continente a partir da tarde de sábado, indicou o IPMA.
Na sexta-feira, prevê-se a "ocorrência de precipitação por vezes forte, com um desagravamento gradual a partir da madrugada do litoral oeste para o interior".
A partir da tarde a precipitação será fraca e pouco frequente, restringindo-se às regiões junto à fronteira leste e a partir da manhã de sábado preveem-se períodos de chuva no litoral Norte e Centro, que se estenderão às restantes regiões ao longo do dia, passando a regime de aguaceiros.
Os aguaceiros irão manter-se no dia 21 e que poderão ser pontualmente de granizo nas regiões Norte e Centro, sublinhou o instituto.
O IPMA alertou que a precipitação ocorrerá sob a forma de neve acima dos 1400/1600 metros de altitude, prevendo-se uma descida acentuada da cota a partir do final da tarde de sábado, para os 800/1000 metros.
No domingo, a cota manter-se-á baixa, podendo descer pontualmente aos 600 metros.
"A acumulação de neve pode atingir valores entre 5 e 15 cm em várias serras das regiões Norte e Centro, podendo superar os 20 a 30 cm nos pontos mais elevados das serras, por exemplo da Serra da Estrela, Gerês, Larouco, Alvão/Marão e Montemuro", destacou.
O IPMA referiu ainda que a temperatura mínima registará valores próximos ou inferiores a 0.°C no interior Norte e Centro, sendo superiores nas restantes regiões, com os mais elevados a serem registados na faixa costeira das regiões Centro e Sul, da ordem dos 10 a 12.°C.
As temperaturas máximas deverão variar entre 10 a 16.°C, sendo inferiores a 10.°C no interior Norte e Centro.
"Haverá condições favoráveis à formação de gelo nas estradas das regiões mais elevadas do Norte e Centro", adiantou ainda o IPMA.
O instituto apontou também para a forte agitação marítima que se irá fazer sentir na costa ocidental, com ondas de noroeste entre os 4 e os 6 metros.
