Trump suspende programa de vistos usado por português suspeito da morte de Nuno Loureiro e do tiroteio em universidade

Correio da Manhã 09:21
"Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar no nosso país", afirmou a secretária da Segurança interna dos EUA.

O presidente Donald Trump suspendeu o programa de vistos que permitiu a entrada nos Estados Unidos do português suspeito de matar o físico Nuno Loureiro e outras duas pessoas na Universidade Brown, em ataques separados.

A secretária da Segurança Interna, Kristi Noem, afirmou na quinta-feira que, a pedido de Trump, ordenou ao Serviço de Cidadania e Imigração dos Estados Unidos (EUA) que suspendesse o programa.

"Este indivíduo hediondo nunca deveria ter tido permissão para entrar no nosso país", disse Noem, na rede social X, sobre o suspeito, o português Cláudio Neves Valente, de 48 anos.

