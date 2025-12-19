Sábado – Pense por si

Estrada de acesso à Serra da Estrela cortada devido à neve

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê para esta sexta-feira queda de neve acima de 1.400 metros de altitude.

O acesso ao maciço central da Serra da Estrela está encerrado ao trânsito desde as 7:20 devido à queda de neve, disse fonte da proteção civil.

"Os troços 11, 12 e 13 da Estrada Nacional 338 fecharam ao final da manhã de hoje devido à queda de neve. Trata-se da ligação Piornos [no concelho da Covilhã]-Torre-Lagoa Comprida [no concelho de Seia]", especificou fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil das Beiras e Serra da Estrela à agência Lusa.

