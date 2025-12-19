Sábado – Pense por si

19 de dezembro de 2025 às 09:35

“Morto com uma mochila e duas armas de fogo”: Procurador-geral de Rhode Island explica como Cláudio Valente foi encontrado

Peter Noronha diz ainda que houve uma pessoa que os ajudou a identificar o principal suspeito de matar Nuno Loureiro e dois estudantes da Universidade de Brown.

