"Deputado do PS diz que Frank Carlucci é indissociável da CIA, que adoptava e promovia "métodos e práticas de actuação totalmente contrários aos princípios basilares dos regimes democráticos".

Paulo Trigo Pereira absteve-se, esta quarta-feira, nos três votos de pesar pela morte de Frank Carlucci. Na declaração de voto apresentada, explica que o fez por não concordar com os métodos do ex-embaixador americano cujo papel no PREC é elogiado por PS, PSD e CDS.



Trigo Pereira diz que Carlucci é indissociável da Central Intelligence Agency (CIA) da qual foi vice-director entre 1978 e 1981. E essa agência, sustenta o deputado independente eleito pelo PS, "adoptava e promovia, quer no plano interno, quer no plano externo, métodos e práticas de actuação totalmente contrários aos princípios basilares dos regimes democráticos e do Estado de Direito e atentatórios dos direitos humanos e da soberania e independência dos Estados" nas décadas de 70 e 80.



"Estas minhas palavras são de resto confirmadas por um conjunto de documentos que com o passar dos anos têm sido tornados públicos. No plano interno veja-se, por exemplo, a actuação da CIA, no contexto do final dos anos 60 e da administração Nixon, e a postura que adoptou perante os movimentos sociais que lutavam contra as desigualdades raciais, pelo reforço dos direitos civis e políticos dos afro-americanos e contra a guerra do Vietname", lê-se na declaração de voto a que a SÁBADO teve acesso.



No texto, Trigo Pereira cita documentos que declaram que "a CIA e o FBI espiaram e perseguiram os manifestantes internos defensores dos direitos civis e anti-guerra. Num infame incidente, o FBI colocou sob escuta os quartos de hotel de Martin Luther King, obteve provas de infidelidade e então tentou usar as gravações para chantagear King para que se matasse". E recorda "as práticas e métodos utilizados pela CIA no apoio a regimes ditatoriais, à sua implementação e à sua subsistência que demonstraram inequivocamente que esta Agência não olhava a meios para atingir os fins".



"Paradigmática destes métodos é a actuação da CIA no apoio ao ditador chileno Augusto Pinochet e à sua tomada do poder por via de um sangrento golpe militar e assassinato do Presidente, democraticamente eleito, Salvador Allende e de um conjunto de outros democratas e na sustentação que lhe continuou a dar nos anos seguintes marcados pela opressão dos democratas e opositores políticos", frisa o deputado.



Paulo Trigo Pereira lembra ainda que "Frank Carlucci esteve sempre envolto em polémica e suspeições, tendo muitas vezes sido encarado como um elemento da CIA ou, pelo menos, com fortes ligações a esta Agência". "Antes de chegar a Portugal Carlucci, em 1960, assumiu funções como Political Officer da embaixada dos EUA em Leopoldville (Congo), onde permanece até hoje pouco claro qual o grau de envolvimento que teve no derrube do regime de Patrice Lumumba. Posteriormente, em 1965 ocupa cargos idênticos na embaixada dos EUA no Rio de Janeiro (Brasil), num contexto em que a ditadura militar se implantava", recorda.



Citando o próprio Carlucci, Trigo Pereira lembra que o diplomata disse "que não pertencia à CIA mas que tinha uma relação de trabalho com a CIA e que "normalmente não conhecia as fontes e métodos" da CIA".



"Ora toda a gente bem informada naquele tempo estava a par dos métodos da CIA. Em Portugal, todos nós que participámos no período após o 25 de Abril de 1974, sabíamos desses métodos", declara o parlamentar, para concluir que é "impossível que Carlucci não soubesse os métodos utilizados pela CIA". "Os fins não justificam os meios", conclui o deputado que, a par com Jorge Gomes, foi o único socialista a abster-se nos votos de PS, PSD e CDS.



Nos votos de PSD e CDS houve oito abstenções na bancada socialista. O deputado do PAN André Silva absteve-se boa três votos. O BE, o PCP e o PEV votaram contra os três.