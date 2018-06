Socialistas, sociais-democratas e centristas apresentam votos de pesar pela morte do diplomata Frank Carlucci, esta quarta-feira no Parlamento.

O PS destaca o papel que o então chefe da diplomacia americana em Lisboa desempenhou "no processo de transição democrática", elogiando "as suas inquestionáveis qualidades diplomáticas e a proximidade pessoal com Mário Soares, tal como os laços de amizade que criou no país".

Para o PSD, Frank Carlucci "foi um dos grandes impulsionadores do estreitamento de relações entre Portugal e os EUA".

Os sociais-democratas também recordam a "relação de grande proximidade estratégica com o então Primeiro-ministro Mário Soares", mas acrescentam a proximidade "com outras forças político-partidárias, no apoio ao estabelecimento de um regime democrático em Portugal".

Já o CDS é o mais exaustivo na descrição do papel do diplomata no PREC. Os centristas recordam que "Lisboa, o seu último posto" como diplomata de carreira ficou "marcado inexoravelmente pela sua intervenção política em favor das forças democrática contra o PREC durante o Verão Quente desse ano e na aproximação política e estratégica entre os dois Estados".

"De todos os momentos da carreira de Frank Carlucci é à frente do posto em Lisboa que viria a revelar-se politicamente mais determinante. Firme na ideia de que o processo de transição e consolidação democrática não estava perdido, contrariamente à opinião de membros da própria Administração norte-americana, Carlucci bateu-se pela restauração da normalidade do processo democrático em Portugal, ao lado dos principais protagonistas políticos da resistência, Mário Soares, de quem era amigo pessoal, Francisco Sá Carneiro e Diogo Freitas do Amaral", lê-se no voto de pesar apresentado pelo CDS, que elogia "a persistência com que Carlucci se bateu, ao lado das forças democráticas" e que lhe valeu "em 2004, a condecoração pelo Estado português com a grã-cruz da Ordem do Infante D. Henrique e a medalha da Defesa Nacional".