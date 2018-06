Os professores vão manter a greve a partir de dia 18 de Junho, mas não vai haver paralisação nos exames nacionais. A greve em Setembro ainda está em cima da mesa.





Os sindicatos dos professores não vão avançar com a greve nos exames nacionais (como ameaçaram na passada segunda-feira), mas vão manter a greve às reuniões de avaliação a partir de dia 18 de Junho, que antecedem os exames nacionais e que são necessárias para os alunos terminaram efectivamente o ano lectivo. O anúncio foi feito esta quarta-feira por Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof.



Para já, a próxima paralisação está marcada para Setembro na ocasião do regresso às aulas, caso os sindicatos e o Governo não cheguem a acordo em relação à contagem dos anos de serviço no descongelamento da carreira. Esta greve deverá ocorrer no dia 14 de Setembro.



Em conferência de imprensa, em Lisboa, o secretário-geral da Federação Nacional dos Professores (Fenprof), Mário Nogueira, que falava em nome das 10 estruturas sindicais que convocam as greves, adiantou que a greve às avaliações, entre 18 a 29 de junho, poderá estender-se até 15 de julho, se "o problema não estiver resolvido". No evento estiveram também as duas maiores estruturas sindicais de docentes: Fenprof e a FNE.



Nesta conferência, Mário Nogueira referiu ainda que a greve às reuniões de avaliação manter-se-á entre dia 18 e 29 de Junho e que os professores poderão entregar o pré-aviso de greve e prolongar a mesma até mais duas semanas até Julho. Se isto se concretizar, poderá afectar os exames nacionais.



Além deste protesto, os sindicatos anunciaram ainda novas greves na semana de 5 de Outubro, um dia que celebra simultaneamente um feriado nacional e o Dia Mundial do Professor.



De acordo Mário Nogueira, os sindicatos estão dispostos a negociar com o governo sobre o prazo da contagem de anos de serviço, mas recusam veemente apenas a contagem de dois anos proposta pelo Ministério da Educação,



Na passada segunda-feira, os sindicatos anunciaram que poderiam fazer greve nos exames nacionais, que começam a partir de dia 18 de Junho, às aulas e a outras tarefas burocráticas. Esta ameaça acabou por não se concretizar depois de o ministro da Educação ter dito que não haveriam mais negociações caso os sindicatos não aceitassem a proposta apresentada pelo Governo - uma atitude que Mário Nogueira, secretário-geral da Fenprof, apelidou de "chantagem".



Já em 2017, os sindicatos convocaram uma greve para o dia do exame nacional de Física e Química do 11.º ano, que acabou por ficar sem efeito por terem sido decretados serviços mínimos.



O que disse Mário Nogueira?



O secretário-geral começou por sublinhar um dado novo que o Primeiro-ministro disse e que os sindicatos desejam confirmar: "António Costa disse uma coisa que nos surpreendeu porque é novo, que foi que a recuperação dos dois anos, nove meses e 18 dias, proposta pelo Governo, seria para devolver já em 2019, quando nas negociações nos tinham dito que era até 2023. Se o tempo de serviço a recuperar forem os nove anos, quatro meses e dois dias, e a proposta do Governo for uma tranche, então esta será uma base negocial no quadro da recuperação completa".



A esta "hipótese" levantada por Costa, Nogueira respondeu que é: "preferível demorar mais um bocadinho de tempo e recuperar todo o tempo, do que de uma só vez só ter algum tempo". "Se não recuperarmos o tempo todo que foi congelado, a carreira dos professores fica destruída", explicitou Mário Nogueira e justificou a tomada de posição recordando que "se os nove anos não forem recuperados, a carreira dos professores deixa de ter 34 e passa a ter 43 anos para se chegar ao topo".



O líder da Fenprof lembrou as situações mais urgentes, na opinião dos sindicatos: os casos de professores de 1.º escalão que deveriam estar no 5.º e que por isso recebem salários mais baixos. "A grande maioria dos que estão nos escalões mais baixos ficam impedidos de chegar ao topo da carreira".



Mário Nogueira concluiu a sua intervenção relembrando que as escolas tem falta de professores e não docentes a mais: "nós somos mais do que noutras profissões, mas somos mais porque somos precisos. Se calhar este país não precisa de tantos juristas como de professores e ainda bem. O facto de sermos em grande número não pode levar a não termos direito à carreira. As escolas têm é falta de professores, não têm professores a mais".